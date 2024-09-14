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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鍾小平私訊「民眾黨女神」：想妍妍！　LINE截圖曝光

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨桃園市議員詹江村聲稱，同黨籍議員鍾小平與民眾黨主席柯文哲鬧翻，疑似是因為追求曾代表民眾黨參選桃園市議員的曾姸潔未果，才惱羞成怒。對此，鍾小平13日被問到此事，連續2次強調「我沒有追她」，曾姸潔在過年的時候，有傳訊息和照片向他恭賀新禧。但曾姸潔同日在臉書公布兩人對話，澄清自己從來沒有因為私事主動聯繫過鍾小平。

曾姸潔、鍾小平爭議。（圖／翻攝自Facebook／詹江村）

▼▲詹江村公布鍾小平與曾姸潔的LINE對話紀錄。（圖／翻攝自Facebook／詹江村）

曾姸潔、鍾小平爭議。（圖／翻攝自Facebook／詹江村）

詹江村12日在臉書發文表示，柯文哲過去擔任台北市長時，鍾小平和柯文哲、民眾黨的關係很好，不知道為什麼突然鬧翻，「是否因為追求曾姸潔不果，奪命連環扣，讓曾姸潔感覺噁心，憤而惱羞成怒，而跟民眾黨鬧翻？還是另有其他因素？」他還貼出幾張對話紀錄，內容包含「什麼時候吃飯」、「想念你」、「想妍妍（姸姸）」、「就喜歡你。我是單身也是單眼皮」、「你在想什麼」等等。

曾姸潔、鍾小平爭議。（圖／翻攝自Facebook／大姸的能源、建築、房地產手札）

▼▲曾姸潔是台大環境工程學博士。（圖／翻攝自Facebook／大姸的能源、建築、房地產手札）

曾姸潔、鍾小平爭議。（圖／翻攝自Facebook／大姸的能源、建築、房地產手札）

而鍾小平13日接受媒體採訪時被問到此事，他先是苦笑一聲，接著連說2次「我沒有追她」，當聽到記者說對話紀錄被公布，他立刻拿出手機仔細查看。鍾小平強調，自己已經好幾年沒有碰到曾姸潔，對話內容根本沒提到他要追求曾，與柯文哲翻臉的原因當然也不是這個，況且今年過年時，曾還傳送訊息、照片向他恭賀新禧，叫他不要破壞藍白合。

曾姸潔、鍾小平爭議。（圖／翻攝自Facebook／大姸的能源、建築、房地產手札）

▼▲曾姸潔公布過年訊息內容，事後她還曾向親友抱怨（下圖右）。（圖／翻攝自Facebook／大姸的能源、建築、房地產手札）

曾姸潔、鍾小平爭議。（圖／翻攝自Facebook／大姸的能源、建築、房地產手札）

不過，曾姸潔13日隨即在臉書公開鍾小平所謂的「過年訊息」，澄清自己從來沒有因為私事主動聯繫鍾，有一次是2022年選市議員的新聞被看到，鍾禮貌上稱讚她還是很漂亮，2個月後她經過鍾的布條才「主動」拍給對方看、祝福對方，「再來就是今年8月12日我看他又在跳針刷存在感，我才主動請他不要破壞藍白合的初衷，如此而已！」

曾姸潔說，今年2月14日是鍾小平先傳送「情人節快樂」訊息，她回覆「新年快樂」貼圖、寫有恭賀新禧的照片很正常，「難道你農曆年祝福我，我要問候你祖宗十八代嗎？」她也直言，「想妍妍（姸姸）」那句話讓她感到很不舒服，「以後都不想再提到這個人！我不喜歡正事不做卻只會搞543博眼球的人事物。」

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

★★★性騷擾事件警語：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 拒絕性騷擾，請撥打110、113。

很多人質疑國民黨，必須為鍾小平爆料柯文哲負責，鍾小平說他爆料柯文哲是議員職責！ 只是過去柯文哲擔任市長的時候，鍾小平跟柯文哲非常好，跟民眾黨也非常好啊！ 怎麼過去柯文哲當市長的時候，不把議員職責做好，反倒是柯文哲落難的時候，才想到要扮演...

詹江村發佈於 2024年9月12日 星期四

原來「想姸姸、喜歡妳」不是對我不敬的話？ （我忍耐不舒服很久了！） ???????????????????????????????????????????? 「鄭重澄清」 我從來都沒有主動敲他， 唯一只有一次我在2022選市議員的新聞被他看到， 他禮貌上稱讚我還是很漂亮， 我兩個月後經過他的布條才「主動...

大姸的能源、建築、房地產手札發佈於 2024年9月13日 星期五
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