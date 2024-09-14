台中無照男連闖2紅燈！撞傷2人肇逃　被逮強辯「趕著去拿月餅」

記者鄧木卿／台中報導

台中市25歲莊姓男子昨（13日）晚11點多開車時，先是闖紅燈，接著在下個路口撞倒2名共騎機車的男女，導致兩人倒地受傷，莊嫌沒有下車查看，反而加速駛離，巡邏員警一路緊追，大約300公尺後攔下，不料莊竟辯稱「我有撞到了嗎」，警方依法開出3張罰單，並依過失傷害等罪嫌送辦。

▲▼台中無照男子開車連闖2個紅燈，撞倒人逃逸，被攔查後強辯「我有撞到人嗎」。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第六分局員警昨晚11點多，巡邏至黎明路、逢明路口時，發現莊嫌闖紅燈，開始鳴笛追捕，莊嫌在下一個路口，黎明路、青海路口又紅燈右轉，撞倒同是22歲游姓男騎士及後座乘客孫女，2人多處擦挫傷、右手骨折，所幸送中港澄清醫院治療無生命危險。

騎機車巡邏的員警因自小客車車速過快，一度追丟，後來在福科二路101巷口、福科二路口終於將莊攔下，莊酒測無酒精反應，辯稱他急著去朋友家拿秋節月餅禮盒，並不知道撞到人。

警方發現，莊嫌無照還肇事逃逸，依道交條例第21條第1項第4款吊銷駕照仍駕駛汽車，第53條第2項紅燈右轉，第62條第4款交通事故致人受傷後逃逸等開出3張罰單，並依刑法第283條過失傷害罪，刑法第185-4公共危險罪等罪嫌函送台中地檢署偵辦。