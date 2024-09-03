20歲熱褲妹騎忍400海放警車　掛假牌逍遙5個月落網下場慘了

記者鄧木卿／台中報導

台中市20歲賴姓女子5個月前騎乘黃牌重機違規右轉遭員警攔下，先是假意配合接著狂飆逃逸，一路搶紅燈，險象環生，賴女400cc的馬力把150cc警用機車狠狠甩在後面，員警返所後調閱監視器發現車號是白色車牌的，警方把人車特徵公告同事，「警察破案、3年不晚」，員警日前巡邏又看到賴女騎黃牌外出，即使賴女已掛回真車牌，仍傳喚到案說明，依法送辦。

▲▼熱褲妹騎黃牌違規轉彎，狠甩警車狂飆逃離5個月後仍被法辦。（圖／民眾提供，下同）

台中市警六分局何安派出所警員今年3月份前巡邏到中平路一帶，發現賴女騎車右轉未打方向燈，便上前示意受檢，賴女看警方靠近先假意放慢速度，接著趁前方路口紅綠燈轉換時，一溜煙加速逃逸，員警立即鳴笛追趕，但賴女車速過快且沿路不斷違規，員警擔心發生危險，放棄追捕。

員警查證賴女的車牌號碼，發現車號應是白色車牌，不該是黃牌車，但人已逃逸，無奈之下，只好公告周知，讓全派出所都記住人車特徵，賴女所騎機車是川崎忍者400，新車價30萬元，果然，日前在街上發現行蹤，一樣騎著重機，身穿短褲，雖然賴女已掛回真正車牌。

警方根據車牌傳喚賴女到案說明，賴女坦承假車牌是友人在網路購買，送給她懸掛，當天是第一次懸掛，就被員警攔下，她一回家就丟掉了，警方訊問後仍依行使偽造特種文書函請台中地檢署偵辦，違反偽造特種文書罪嫌，依法可處3600元以上、1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照，至於闖紅燈部份，已超過追訴期，不予開罰。

▲賴女不顧危險闖紅燈。