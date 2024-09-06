姊不治妹搶命「洗腎+心臟病」肇事男怨3童闖紅燈　嘆：沒錢可賠

▲小姊姊遭無照阿北撞死。（圖，ETtoday資料照／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

伸港小姊妹今年2月22日放學返家時，穿越馬路遭無照蕭姓阿北撞飛重傷昏迷，小姊姊於昨日清晨離世，姊妹阿公抱怨駕駛僅到院關心1次，也沒到靈前捻香，蕭男澄清，他一星期要洗腎3次，老婆跟女兒曾到院探視，他第一時間就包了慰問金5萬4000元，如今他因無照肇事，車子也報銷了，調解時小姊妹的阿公開口求償1200萬，雙方協調沒結果，目前靜待司法解決。

▲小姊姊遭無照阿北撞死。（圖／ETtoday資料照）

針對姊妹阿公說，蕭男態度不好，只到醫院探視1次、也沒到小姊姊靈前捻香，一直說「沒錢」，蕭男說自己「歹運啦」，他近10多年來不僅要洗腎，還心臟病纏身，案發後到小姊妹家慰問，包給姊妹各1萬2000、弟弟3萬元，不僅他曾去醫院看過姊妹1次，妻子跟女兒去家裡探視過1次，7月9日調解時對方開口1200萬，他認為賠償金額太高，雙方沒結果。

蕭男無奈的說，自己因為無照駕駛被開罰2萬4000元，老婆因為是車主，也連帶遭罰2萬多，一共有近10萬車損，車子也因此報銷，他也質疑三姐弟闖紅燈，他強調「我違規，無照該開罰的罰了，但對方闖紅燈，我根本就來不及煞車」，昨天被檢方傳喚時，也是洗腎完後才去，昨天又5萬元交保，現在就都看司法判決。

▲小姊姊搶救無效全家陷入悲痛。（圖／記者唐詠絮攝）

回顧案發當時，蕭男說自己當時是要去朋友家泡茶，看到是綠燈就直直行，怎知道突然就撞到人，當時3個小孩走斑馬線時是紅燈，但是用跑的，我看到人時，人已經在面前了，想煞車也來不及，他事後也四處求神拜佛，更希望姊妹能康復。

▲小妹妹仍在與死神拔河。（圖／ETtoday資料照）

小姊姊搶救無效離世，收治在漢基醫院照護情況也不樂觀，入院以來從未睜開眼昏迷指數3，至今仍與死神拔。彰化縣長王惠美昨夜到家中關心慰問，並致贈慰問金，案發後各界捐款湧入，社會處已成立信託專戶，未來將提供小妹妹及弟弟教養、醫療、生活所需以及小姊姊的喪葬費用，社會處將持續關懷追蹤。



