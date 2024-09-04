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社會 社會焦點 保障人權

無照高職生逆向超車「擦撞肇逃」　駕駛怒譙國罵！3違規罰慘了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區2日發生一起肇事逃逸車禍，一部休旅車於路口欲左轉時，遭到後方的騎士從左側超車，並擦撞休旅車左前車頭後逃逸，氣得駕駛怒飆髒話。沒想到駕駛隨後又在另一條路遇到肇事騎士，立即示意他路邊停車，警方到場處理，發現騎士是高職生，沒有駕照，依道交條例舉發3件相關違規，總計1萬5900元罰鍰。

▲▼高職生 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高職生擦撞休旅車後逃逸 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高職生。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲▼高職生逆向超車，擦撞休旅車後肇逃。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲▼高職生。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

這起事故發生在2日下午1點多，警方接獲40歲陳姓男子報案，指出他駕車於三民區建國二路、復興二路交叉口，左轉時遭到一部機車從左邊超車，擦撞到左前車頭後即加速逃逸。後來他行駛於博愛一路時，恰好逮到肇事騎士，立即請他靠邊停車。

員警到場處置時，肇事的18歲黃姓騎士表示，當時只看到前方綠燈，沒多想便從左側超車，也知悉自己有撞到汽車，不過因自己沒受傷，便沒有停下處理車禍。

▲▼高職生 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲休旅車前車頭輕微毀損 。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方指出，黃姓騎士肇事逃逸，違反道路交通管理處罰條例第62條，開罰3000元並吊扣駕照1至3個月；但又查出黃男是高職生，目前還沒有駕照，無照駕駛行為被員警依同法開罰1萬2000元；另外，黃男不依規定駛入來車道，也依同法開罰900元。3件總計1萬5900元罰鍰。

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