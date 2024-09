摩羯猛襲33死！緬甸洪災23萬人逃離家園　軍政府罕見向國際求援

▲ 摩羯強烈風雨引發洪災。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

颱風摩羯(Yagi)帶來的強烈風雨引發洪災,在緬甸造成嚴重災情,官方統計已有33人死亡,實際數字恐怕更高,另有逾23萬人被迫逃離家園。軍政府罕見向外界求援,希望國際社會向災民提供援助。

Flooding and landslides from Typhoon Yagi's remnants have killed at least 160 in Myanmar, adding to the suffering in a country already plagued by war and an unstable economy.



