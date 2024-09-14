摩羯猛襲33死！緬甸洪災23萬人逃離家園　軍政府罕見向國際求援

▲ 摩羯強烈風雨引發洪災。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

颱風摩羯（Yagi）帶來的強烈風雨引發洪災，在緬甸造成嚴重災情，官方統計已有33人死亡，實際數字恐怕更高，另有逾23萬人被迫逃離家園。軍政府罕見向外界求援，希望國際社會向災民提供援助。

Flooding and landslides from Typhoon Yagi's remnants have killed at least 160 in Myanmar, adding to the suffering in a country already plagued by war and an unstable economy.



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: AFP#Myanmar #flood pic.twitter.com/8APWzygfT4 — Radio Free Asia (@RadioFreeAsia) September 14, 2024

BBC形容摩羯為亞洲今年最強颱風，席捲越南、中國和菲律賓等國。緬甸軍方表示，洪災已造成至少33人死亡，但《自由亞洲電台》指出，實際死亡人數高出許多，聲稱至少有160人死於洪水及山崩。

南部東吁（Taungoo）一名救難人員向BBC透露，還有300多人因洪水受困錫唐河（Sittaung）東岸，「沒有夠多船可以來救我們」。

《法新社》提到，摩羯帶來的降雨使東南亞各國民眾不得不用各種可行方式逃命，包括緬甸的大象和泰國的水上摩托車。

Myanmar' junta asks for foreign aid following deadly floods triggered by Typhoon Yagi pic.twitter.com/bMdJB7j4Ps — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 14, 2024

根據緬甸官媒，軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）和其他官員親自前往重災區勘災，視察救災工作，並為無家可歸的災民安排臨時難民營。

為減輕災情影響，緬甸軍政府罕見請求外界援助。敏昂萊13日指出，「政府官員需要聯絡其他國家，以獲取向受害者提供的救援」，「有必要盡快安排救援、救濟與重建措施」。

緬甸軍方此前曾拒絕外國人道主義救援，去年的強烈氣旋摩卡（Mocha）造成百萬人受災，當時軍政府便中止試圖前往救災的救援組織旅行許可，引發聯合國抨擊「難以理解」。