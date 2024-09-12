6年前受困美人洞！足球教練再遇洪災　爬屋頂求救：別再發生第3次了

▲6年前曾受困美人洞的足球教練艾卡波如今再被泰北的洪水困在屋頂。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

泰國2018年發生「足球隊受困睡美人洞」事件，轟動全球。最近，隨著泰國爆發洪災，事件中的帶隊教練艾卡波（Ekkapol Chantawong）又引起了人們的注意，因為他的住家成為了這起洪災的受災戶，而艾卡波表示，他現在正用2018年的經驗來應對這起洪災。

據《衛報》報導，颱風「摩羯」為泰國北部帶來了狂風暴雨，引發致命山洪和土石流，艾卡波居住的村莊也慘遭波及。艾卡波表示，10日早上，洪水突然迅速湧入他居住的村莊，導致他和家人來不及逃生，被迫撤到屋頂上避難。

艾卡波回憶起自己6年前受困洞穴的經歷，並運用當時學到的應對技巧來面對這場危機，「我很害怕，但我告訴自己必須要冷靜。」他表示，雖然目前洪水有所減退，但外面的水流依然強勁，因此他們還是無法離開家中。儘管如此，他強調過去的經驗讓他能夠保持冷靜，並專注於解決當前問題。

當被問及是否會遇到第3次類似的災難時，艾卡波表示，雖然這2次經驗讓他上了寶貴的一課，但他希望這次是最後一次，也希望當晚不再需要在屋頂過夜。

2018年，清萊少年足球隊「野豬隊」（Moo Pa）12名少年前往睡美人洞探險後，意外遭遇暴雨；雨水灌入洞內後，導致他們與前來尋找他們的教練一同受困洞內。隨後，泰國政府傾力投入，各國也派出救援隊、軍警、潛水專家等提供援助，最後成功在18天後成功將一行13人營救出來。