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中國房市仍暗淡　70城房價年增率降幅擴大

▲杭州,住房,房市,瓜山未來社區。（圖／CFP）

▲大陸房市仍低迷。（圖／CFP）

文／中央社台北14日電

中國房市持續疲軟，中國國家統計局今天公布最新國民經濟運行數據，今年前8個月新建住宅銷售額年減25%，而8月份70個城市的住宅銷售價格按年降幅擴大，當中一線城市中古屋銷售價按年下降9.4%，降幅較上月擴大0.6個百分點。

據中國國家統計局官網今天公布，今年前8個月新建商品房銷售面積年降18%，其中住宅銷售面積年降20.4%。新建商品房銷售額年降23.6%，其中住宅銷售額年降25%。

直至8月底，商品房待售面積年增13.9%，其中住宅待售面積年增21.5%。

8月份70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格都按月下降，而按年降幅擴大。其中一線城市新建商品住宅銷售價格年降4.2%，降幅與上月相同。北京、廣州和深圳分別年降3.6%、10.1%和8.2%，上海年增4.9%。二線及三線城市新建商品住宅銷售價格分別年降5.3%和6.2%，降幅比上月分別擴大0.5個和0.4個百分點。

▲杭州,住房,房市,瓜山未來社區。（圖／CFP）

8月份一線城市中古屋銷售價格年降9.4%，降幅比上月擴大0.6個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別年降8.5%、5.8%、12.5%和10.8%。二線及三線城市中古屋銷售價格分別年降8.6%和8.5%，降幅均比上月擴大0.4個百分點。

中國國家統計局又公布，8月份全國規模以上工業增加值年增4.5%，較上月增加0.32%，全國服務業生產指數年增4.6%。8月份社會消費品零售總額年增2.1%，較上月下降0.01%。

今年前8個月全國固定資產投資（不含農戶）人民幣32兆9385元（約新台幣148兆元），年增3.4%，但民間固定投資年降0.2%。

8月全國城鎮調查失業率5.3%，較上月上升0.1個百分點。今年前8個月全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，比上年同期下降0.1個百分點。

中國國家統計局表示，8月經濟運行總體平穩，但當前外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求依然不足，經濟持續回升向好仍面臨諸多困難挑戰。

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