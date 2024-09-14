民調曝28.6%認柯文哲遭政治迫害　林濁水：小草的問題恐怕不簡單

▲民進黨前立委林濁水。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台灣民意基金會13日公布的民調顯示，有54.6％的受訪者不認為柯文哲遭羈押是受到賴清德政府的政治迫害，但有28.6％的受訪者認同柯遭押是政治迫害的說法。對此，民進黨前立委林濁水在社群平台發文表示，這樣的結果令他驚嘆，問題恐怕比任何人想像的還不簡單，並不是被洗腦一句可以交代。

台灣民意基金會在13日公布的民調中，詢問受訪者：「有人說：柯文哲被收押禁見，是賴清德政府的政治迫害。請問您同不同意這個說法？」結果發現：9.8%非常同意，18.8%還算同意，30.1%不太同意，24.5%一點也不同意，9.6%沒意見，7.1%不知道、拒答。

換句話說，此份民調顯示，20歲以上的台灣人中，有28.6％大致上同意柯案是賴清德政府的政治迫害，但，同時，也有高達54.6％不同意這個說法。

針對此況，台灣民意基金會表示，這項結果傳達了兩個訊息，一個是，台灣主流民意不認為柯案是賴清德政府的政治迫害；另一個是，有近二成九的人認為柯案是政治迫害，意味民眾黨的悲情訴求已引起某個程度的社會共鳴，一場新而可觀的政治衝突已經成形。

對於民調結果，林濁水發文表示，居然還有28.6%同意柯文哲被「賴清德政治迫害」的說法，再看看民眾黨的強硬發言雖然荒唐，但是還可以理解原因。

然而，林濁水認為，小草的發言，竟如出一轍，令他驚嘆，問題恐怕比任何人想像的還不簡單，並不是被洗腦一句可以交代。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年9月9-11日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本 1016 人，市話 710 人，手機306人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

★未經判決確定，應推定無罪