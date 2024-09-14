被控是京華城案藏鏡人　蔡壁如嘆：每個人都像編劇導演

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案受到各界關注，台北市議員洪健益直接在政論節目中點名，稱民眾黨創黨之母、前立委蔡壁如是京華城案的隱藏版人物。對此，蔡壁如否認並表示，每個人彷彿都是編劇導演，面對沒有具體證據的指控，她也不曉得該如何回應。

▲蔡壁如曾出席民眾黨活動聲援柯文哲。（資料照／記者周宸亘攝）

洪健益在政論節目《全國第一勇》中直言，京華城案有一個隱藏版的人物沒有出現，柯文哲擔任第一任台北市長的時候，「血滴子是誰？地下市長是誰？就是蔡壁如。我現在問妳，蔡壁如，妳認不認識朱亞虎？有沒有跟朱亞虎見過面？有沒有跟他，因為京華城，他寫信請託妳，妳有沒有因為京華城案，自己下手諭，要求官員跟京華城相關人士碰面？」

洪健益甚至在節目中呼籲，希望蔡壁如趕快公開講清楚，他會等待幾天的時間，「如果妳不講，下禮拜這個託夢的人，就會想辦法把東西，讓我在路上撿到，拿出來。」

不過，對於洪健益的控訴，根據《自由時報》報導，蔡壁如否認涉入京華城案，她表示，這都是沒有具體證據的無謂指控，她也不知道該怎麼回應，只能說京華城案延燒至今，人人看起來都是編劇導演。

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