柯文哲拚無罪可用這一招！　謝龍介曝：最高戰略在法院攻防

▲國民黨立委謝龍介。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，並在日前透過律師團聲明放棄抗告，昨（14日）北檢為釐清案情也提訊柯文哲與同案被告應曉薇等人。對此，國民黨立委謝龍介在政論節目表示，柯文哲提訊時，應該行使「緘默權」，因為柯文哲所講的任何一句話，將來會在法院上做為呈堂證供，也因為柯文哲要拚無罪的最高戰略在於法院攻防。

謝龍介在政論節目《少康戰情室》中表示，不能因為柯文哲遭羈押，就認為是總統賴清德用司法追殺在野黨，畢竟前海基會董事長鄭文燦跟民進黨立委林宜瑾都辦了，這事不能掛在賴清德身上。

此外，針對柯文哲不提抗告一事，謝龍介則直言，柯文哲目前在提訊時，應該都不要講話，因為他所講的任何一句話，將來會在法院上做為呈堂證供，且會被套到包括威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇等人的所有筆錄中。

謝龍介強調，柯文哲應行使緘默權，因被告跟檢察官在法官面前是同等地位，若4個月後被起訴，柯文哲可直接向法官清楚解釋，此時先不要抗辯，「柯文哲要拚無罪的最高戰略在於法院攻防」。

最後，謝龍介再度指出，柯文哲如今應行使緘默權，因為完全不知道檢方掌控什麼，若是清白就留到法院攻防，且戰略要清晰、細膩。

★未經判決確定，應視為無罪