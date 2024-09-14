　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南做工行善團中秋佳節前趕工修繕　劉育菁送應景文旦表感謝

▲台南市勞工局攜手「做工行善團」，至官田區接連三日持續施工，市長夫人劉老師代表黃偉哲市長，帶文旦慰勞志工伙伴，並祝中秋快樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局攜手「做工行善團」，至官田區接連三日持續施工，市長夫人劉老師代表黃偉哲市長，帶文旦慰勞志工伙伴，並祝中秋快樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」的願景，秉持打造「有情有疼心ㄟ厝」的精神，台南市勞工局攜手「做工行善團」，用愛整修每戶弱勢勞工的住屋，本周出動電子加工工會、和電氣工會以及志願服務協會志工，至官田區接連三日持續施工，市長夫人劉老師代表黃偉哲市長，帶文旦慰勞志工伙伴，並祝中秋快樂。

▲台南市勞工局攜手「做工行善團」，至官田區接連三日持續施工，市長夫人劉老師代表黃偉哲市長，帶文旦慰勞志工伙伴，並祝中秋快樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

居住於官田區66歲的楊姓案主，為身障貧戶，因中風無法工作，靠每月政府補助8千多元，撫養就學中的孩子，因經濟困難無法自行整修破舊無法居住的房子，勞工局「做工行善團」接獲通報立刻到場會勘後，連結修繕工會安排期程施工。本周9/12、9/13電子加工會志工連續兩日施工，完成屋頂鐵厝鋼板搭建、牆壁鋼板施工和安裝四口窗戶，官田里陳泰興里長也到場關心。

▲台南市勞工局攜手「做工行善團」，至官田區接連三日持續施工，市長夫人劉老師代表黃偉哲市長，帶文旦慰勞志工伙伴，並祝中秋快樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

14日由電氣工會動員10位志工，協助進行排水、汙水、熱水管以及埋設化糞池施工。台南市福爾摩沙美業菁英獅子會創會長鄭玉娟（台南市美髮及美容美體業產業工會理事長）及該獅子會獅友翁茂德也送來鱔魚意麵、綠豆汁等餐點慰勞志工。

▲台南市勞工局攜手「做工行善團」，至官田區接連三日持續施工，市長夫人劉老師代表黃偉哲市長，帶文旦慰勞志工伙伴，並祝中秋快樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基表示，感謝假日到修繕現場協助的家庭志工，有電氣工會謝明泰、李淑玲夫妻檔及蘇竣明、蘇揚智父子檔，還有台南市勞工志願服務協會黃吉利和吳秋美賢伉儷。

▲台南市勞工局攜手「做工行善團」，至官田區接連三日持續施工，市長夫人劉老師代表黃偉哲市長，帶文旦慰勞志工伙伴，並祝中秋快樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南做工行善團各工會志工們彼此接棒不辭辛勞，為社會公益盡心付出，分工合作為弱勢家庭打造安心住處，無私舉動為社會注入滿滿的正能量，期盼繼續透過民間與政府共同合作的力量，幫助更多有需要的人，打造更多愛與溫暖的「希望家園」。

ET快訊
擄富商1億綁匪落網！主嫌「遭警19槍擊斃」　共犯車頭燈沒開栽
延長線從2F拉到B1！電動車第1天充電就起火　燒了鄰居3車
快訊／雨區再擴大　15縣市大雨特報
吳謹言老公渣男黑歷史被挖！早知「結婚粉絲會跑光」
快訊／兒子爬回家拿東西墜樓摔死　媽媽仍不知情
30歲工程師超扯！　偷走9980顆晶片變賣
柯文哲拚無罪可用這一招！　謝龍介曝：最高戰略在法院攻防

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南做工行善團中秋佳節前趕工修繕　劉育菁送應景文旦表感謝

台南東山區長呂煌男涉肇事逃逸　黃偉哲：進行調查調整職務

台南大灣南巡宮及鼎勝模具公司　捐贈南消五大隊災情勘查車1輛

跨團隊整合照護提升長者身心健康　花慈293病患顯著改善

台南辦理親子鐵道健走　黃偉哲邀民眾一起健走迎接好心情

屏東里港警分局秋節送暖　關懷160戶弱勢家庭

「2024濱海韶光季」首度引入熱氣球　黃偉哲邀民眾欣賞空中美景

樹林長壽公園地下停車場試營運開放免費停車，解決當地停車難題

快訊／國慶焰火點亮虎尾　3分鐘美麗序曲將迎接璀璨盛典

新北招商再創佳績！融程電訊斥資15億元　打造全球營運總部

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

正妹Coser豔陽穿橡膠裝1hr 　「汗積成水球」脫下流成一攤

情侶「孵蛋器」助興裸體墜樓亡 女友送辦 ｜20240913 ET午間新聞

《延禧攻略》吳謹言宣布結婚！　「今天領證」嫁給小2歲洪堯

陸男旅美行李被用丟的！　無奈嘆：對亞洲人態度差

邦喬飛拍MV意外救人一命　成功勸阻跳橋女

8歲孫流利台語碎唸阿公　幫洗碗邊罵：你很忙喔？

十盛新品華麗登場！限定乳牛杯、1公升十勝鮮乳等你帶回家

7歲妹獨自辦理Check in　流利義大利語和員工對談

騰訊回應情侶辦公室吵架事件

台南做工行善團中秋佳節前趕工修繕　劉育菁送應景文旦表感謝

台南東山區長呂煌男涉肇事逃逸　黃偉哲：進行調查調整職務

台南大灣南巡宮及鼎勝模具公司　捐贈南消五大隊災情勘查車1輛

跨團隊整合照護提升長者身心健康　花慈293病患顯著改善

台南辦理親子鐵道健走　黃偉哲邀民眾一起健走迎接好心情

屏東里港警分局秋節送暖　關懷160戶弱勢家庭

「2024濱海韶光季」首度引入熱氣球　黃偉哲邀民眾欣賞空中美景

樹林長壽公園地下停車場試營運開放免費停車，解決當地停車難題

快訊／國慶焰火點亮虎尾　3分鐘美麗序曲將迎接璀璨盛典

新北招商再創佳績！融程電訊斥資15億元　打造全球營運總部

「王陽明到底在邱什麼」酷炫忍很久全說了：不懂 釣出本尊回應了！

張艾嘉《女兒的女兒》首映催淚　劉奕兒「一靠近她就爆哭」

快訊／國家警報大響「大雷雨襲2地」　暴雨警戒區出爐

淹水vs.縮水　網友：搬家揪心「仁武60坪變左營25坪」

擄富商1億綁匪落網！主嫌「遭警19槍擊斃」　共犯車頭燈沒開栽了

日本人氣男團「一日戀人」愛上大15歲人妻　安達祐實姨母笑心動了

黃景茂列被告後交保　林亮君曝關鍵公文：幫京華城爭取時效？

武裝份子襲總統府6死！　3美國人參與剛果政變「被判死刑」

快訊／雨區再擴大　15縣市大雨特報

周湯豪小巨蛋演唱會票房開紅盤　卻自揭「有人群恐懼症」

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

地方熱門新聞

新北推低碳旅遊「漫遊山海線」　飽覽山海之美亮點一次看

快訊／國慶焰火點亮虎尾　迎璀璨盛典

桃園77巧克力共和國觀光工廠開幕

樹林長壽公園地下停車場免費停車

台南東山區長呂煌男涉肇事逃逸調查調整職務

「2024濱海韶光季」首度引入熱氣球繫留體驗

台南大灣南巡宮及鼎勝模具公司捐贈南消災情勘查車1輛

黃偉哲邀民眾一起健走迎接好心情

矯正署靖安小組訓練　嘉義監獄出動無人機

跨團隊整合照護長者健康　花慈病患成效顯著

融程電訊斥資15億元　打造全球營運總部

基隆河兩岸河濱步道串接　碇內人行吊橋今開放

桃市秋節垃圾收運不打烊　籲請落實垃圾分類

「龜吉拉」降落　2024桃園地景藝術節迴龜

更多熱門

相關新聞

快訊／雨彈炸裂！　台南市4區列一級淹水警戒

快訊／雨彈炸裂！　台南市4區列一級淹水警戒

雨彈炸裂，經濟部水利署今（14）日早上11點40分對台南市將軍區 、 學甲區 、 麻豆區 、 佳里區發布一級淹水警戒。

中秋沒連假「下周一準備請假嗎」！一票人爽了

中秋沒連假「下周一準備請假嗎」！一票人爽了

台南東山區長呂煌男涉肇事逃逸調查調整職務

台南東山區長呂煌男涉肇事逃逸調查調整職務

台南大灣南巡宮及鼎勝模具公司捐贈南消災情勘查車1輛

台南大灣南巡宮及鼎勝模具公司捐贈南消災情勘查車1輛

黃偉哲邀民眾一起健走迎接好心情

黃偉哲邀民眾一起健走迎接好心情

關鍵字：

台南做工行善團中秋修繕劉育菁文旦

讀者迴響

熱門新聞

成吉思汗客人遭壓頸　館長直播回應了

年輕人妻私處長痘痘！擦藥膏爛整片1年就過世

于北辰被爆超領退休俸　退輔會回應

大蛇丸女友被酸「看上錢和房」他21字護愛

全裸情侶玩泡泡浴墜樓亡　家長驚：乖乖女竟抽大麻

《原子少年》成員爆渣男！網紅女友淚揭5女受害

LINE「打2字」比已讀不回敷衍　一票年輕人愛講　

彰化藍營戰將貪污1208萬　當鎮長「10天圖利1.9億」

葡吉3產品過期挨轟黑心！老闆：根本沒開封

邱毅：「那個人」是民眾黨最大內鬼

美國前球星手滑直播性愛過程　女伴嬌喘聲曝

沒有炫富感！2位TYR出國狂拍片卻看不膩

即／高雄驚傳墜樓　母女17樓墜下雙亡

女童8樓墜落　保全當肉墊救一命

即／花蓮台9線164.5k土石流！雙向阻斷

更多

最夯影音

更多

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

正妹Coser豔陽穿橡膠裝1hr 　「汗積成水球」脫下流成一攤

情侶「孵蛋器」助興裸體墜樓亡 女友送辦 ｜20240913 ET午間新聞

《延禧攻略》吳謹言宣布結婚！　「今天領證」嫁給小2歲洪堯

陸男旅美行李被用丟的！　無奈嘆：對亞洲人態度差

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面