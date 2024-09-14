台南做工行善團中秋佳節前趕工修繕　劉育菁送應景文旦表感謝

▲台南市勞工局攜手「做工行善團」，至官田區接連三日持續施工，市長夫人劉老師代表黃偉哲市長，帶文旦慰勞志工伙伴，並祝中秋快樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」的願景，秉持打造「有情有疼心ㄟ厝」的精神，台南市勞工局攜手「做工行善團」，用愛整修每戶弱勢勞工的住屋，本周出動電子加工工會、和電氣工會以及志願服務協會志工，至官田區接連三日持續施工，市長夫人劉老師代表黃偉哲市長，帶文旦慰勞志工伙伴，並祝中秋快樂。

居住於官田區66歲的楊姓案主，為身障貧戶，因中風無法工作，靠每月政府補助8千多元，撫養就學中的孩子，因經濟困難無法自行整修破舊無法居住的房子，勞工局「做工行善團」接獲通報立刻到場會勘後，連結修繕工會安排期程施工。本周9/12、9/13電子加工會志工連續兩日施工，完成屋頂鐵厝鋼板搭建、牆壁鋼板施工和安裝四口窗戶，官田里陳泰興里長也到場關心。

14日由電氣工會動員10位志工，協助進行排水、汙水、熱水管以及埋設化糞池施工。台南市福爾摩沙美業菁英獅子會創會長鄭玉娟（台南市美髮及美容美體業產業工會理事長）及該獅子會獅友翁茂德也送來鱔魚意麵、綠豆汁等餐點慰勞志工。

勞工局局長王鑫基表示，感謝假日到修繕現場協助的家庭志工，有電氣工會謝明泰、李淑玲夫妻檔及蘇竣明、蘇揚智父子檔，還有台南市勞工志願服務協會黃吉利和吳秋美賢伉儷。

台南做工行善團各工會志工們彼此接棒不辭辛勞，為社會公益盡心付出，分工合作為弱勢家庭打造安心住處，無私舉動為社會注入滿滿的正能量，期盼繼續透過民間與政府共同合作的力量，幫助更多有需要的人，打造更多愛與溫暖的「希望家園」。