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北韓2人妻遭公開處決！助脫北女逃跑　數百人強制觀看審判　

▲▼北韓測試240公釐口徑多管火箭發射器。（圖／路透社）

▲北韓疫情後首次處決脫北者。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

《自由亞洲電台》（RFA）報導，2023年10月被從中國強制遣返的脫北女性疑似近日在北韓境內遭到公開處決。而這也是北韓自解除新冠疫情的鎖國政策後，首次處決遭強制遣返的脫北者。

《每日北韓》引述《自由亞洲電台》報導指出，南韓非政府組織「民族魂統一聯合隊」代表張世律指出，2名被公開處決的女性分別是39歲的李姓女子和43歲的姜姓女子。她們8月31日在咸鏡北道清津市的公開審判中被判處死刑，罪名是將其他脫北女性送往南韓，因此被北韓當局指控為「人口買賣」。

報導指出，當天一同被公開審判的包含2人在內共有11名女性，2人在中國當地協助其他北韓女性逃到南韓，其中一人的丈夫為中國籍。其他9人則同樣因涉及人口販賣，並被判無期徒刑。

事實上，就算同為脫北者，北韓當局對於試圖逃脫至南韓以及協助他人逃到南韓的脫北者會採取更嚴厲的審判標準。

一名目擊這場公開審判的消息來源透露，有數百名市民被強制召集到現場，被迫觀看了這場長達1小時的審判過程。

北韓2020年1月起以防止新冠病毒傳入為由封鎖國境，禁止所有外國人入境，就連北韓的外交官與北韓人民也無法回國。不僅如此，那些在中國逮捕的脫北者因此受困在中國的拘留所中。2023年夏天隨著國境封鎖逐步解除，北韓也開始陸續遣返在中國被逮的脫北者。

當時北韓之舉雖然飽受批評，但是並未傳出有脫北者遭到處決，但此次卻是在疫情後首次有脫北者遭到公開處決。

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