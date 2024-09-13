鄭銘謙校閱矯正署靖安小組　科技鎮暴戰術迅速弭平40人暴動！

▲法務部長鄭銘謙（左二）校閱矯正署靖安小組。（圖／矯正署提供）

記者吳銘峯／台北報導

法務部長鄭銘謙13日到矯正署嘉義監獄，校閱靖安小組成軍演練。本次共有200名警力參與。除了展示精湛之八極拳術、綜合逮捕術及警棍使用術，另外也安排獄政史上首次的科技鎮暴演練，只見組員們在各項科技設備輔助下，迅速弭平40名囚犯的暴動，場面震撼。

鄭銘謙上任後，高度重視獄政工作之戒護安全，進而穩健推動人民有感的柔性司法教化，特引國際間近來時傳囚犯暴動事件為戒，督責各監所強化危機應變能力。今年擇由嘉義監獄辦理「第14期靖安小組訓練」，從全國51所矯正機關挑選100位優秀同仁展開15日集訓，於13日上午召集前期組員共200位警力驗收演練。

▲矯正署靖安小組演練。（圖／矯正署提供）

而鄭銘謙也親自到嘉義監獄，校閱組員們精湛的八極拳術、綜合逮捕術及警棍使用術。此外，矯正署也安排獄政史上首次的科技鎮暴演練。本次演練由40位同仁扮演暴徒，模擬監獄發生大規模暴動，分別於不同階段使用以下設備、技術彌平暴亂：

(一)初期：運用數位監視系統進行人臉辨識，鎖定暴徒身分，並啟動無人機巡航避免其餘收容人藉機滋事。

(二)中期：矯正署運用遠端監控，即時掌握現況，迅速啟動聯防機制，集結適當警力，並訂定攻堅戰術。

(三)末期：鎮暴結束後，以指紋辨識確認壓制、逮捕之暴徒身分，加速完成違規調查與心輔資源能精準介入。

對於演練的結果，鄭銘謙大表肯定，他指出，此次驗收足為矯正機關邁向專業化與科技化的藍圖，並期勉小組成員未來將派駐全台北、中、南、東四區，供法務部緊急調派、支援各地監所，全面防堵任何暴力流血事件，成為保衛我國社會安定之重要力量。

▼靖安小組利用無人機、煙霧彈等方式，迅速鎮壓囚犯暴動。（圖／矯正署提供）