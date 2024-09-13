火星人高雄唱完改口「謝謝中國台灣」　陳其邁喊話：不要政治干預

▲美國流行歌手火星人布魯諾Bruno Mars上週末在高雄舉辦演唱會。（圖／Live Nation Taiwan提供）

記者賴文萱／高雄報導

美國流行歌手「火星人」布魯諾（Bruno Mars）在高雄的演唱會後發文感謝台灣，還附上中華民國的國旗，疑似引發大陸歌迷不滿，事後在微博上改口「謝謝中國台灣」。對此，高雄市長陳其邁今天回應，應該留給表演歌者夠多表演空間及自由，不要恣意進行政治干預。

布魯諾結束高雄演唱會後，日前在IG上傳演唱會片段說，「Thank You Taiwan（謝謝台灣）」，並在文末放上中華民國的國旗及愛心。不料，事後他在微博發文竟改口「謝謝中國台灣」，也將早先於IG寫的「謝謝台灣」改成「謝謝高雄」引來議論。

▲針對火星人「謝謝中國台灣」爭議，陳其邁喊話：不要政治干預。（圖／記者賴文萱攝）

對此，高雄市長陳其邁回應，對於演唱會大家都非常喜歡，希望說對岸應該留給表演歌者有夠多表演的空間跟自由，而不要恣意地進行政治干預，這個是大家不樂意見到的。

▲布魯諾（Bruno Mars）日前才確定將在大陸深圳開唱，不料目前已無相關資訊。（點圖可放大／翻攝自微博、中國文化和旅遊部官網）

陸委會發言人梁文傑則表示，布魯諾似乎受到一些壓力，呼籲中國大陸方面給藝人一些自由空間，政治的干擾沒有必要。而他也提到，布魯諾在深圳的演唱會有可能因此而取消，但尚未證實。