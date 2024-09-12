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火星人「刪國旗」滅火失敗？深圳演唱會疑遭取消　粉絲驚資訊消失

▲美國流行歌手火星人布魯諾Bruno Mars上週末在高雄舉辦演唱會。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲美國流行歌手火星人布魯諾Bruno Mars上週末在高雄舉辦演唱會。（圖／Live Nation Taiwan提供）

記者閔文昱／綜合報導

美國流行歌手「火星人」布魯諾（Bruno Mars）在高雄的演唱會後發文感謝台灣，還附上中華民國的國旗，引發大陸歌迷不滿，事後他雖全部改掉，還在微博上稱「謝謝中國台灣」，但有眼尖網友發現，他22日在中國深圳的演唱會資訊無預警消失，疑似遭到取消。

有網友貼出活動資訊截圖，從中可見，布魯諾原訂9月22日在深圳舉辦的演唱會，不料現在該場演唱會的資訊無預警消失，疑似遭取消，目前也無任何取消公告，讓轉貼的台灣網友不禁感嘆「既然想舔中國，就要在這種不確定的心跳中甘之如飴，過審的事情也可以不算數喔」。

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▲布魯諾（Bruno Mars）日前才確定將在大陸深圳開唱，不料目前已無相關資訊。（圖／翻攝自微博、中國文化和旅遊部官網）

▲布魯諾（Bruno Mars）日前才確定將在大陸深圳開唱，不料目前已無相關資訊。（點圖可放大／翻攝自微博、中國文化和旅遊部官網）

消息曝光後，不少網友紛紛表示「結果變成兩邊不是（火星）人啦，反正火星粉一點也不在意，沒差 」、「有點慘？」、「以後記得，大陸先表演完後，再來台灣唱」、「結果兩邊都沒討好，賠了夫人又折兵」、「這下變兩面不討好的二師兄了」、「裡外不是人！全得罪光了」、「以後會不會不敢來了⋯」。

陸委會發言人梁文傑表示，布魯諾似乎受到一些壓力，呼籲中國大陸方面給藝人一些自由空間，政治的干擾沒有必要。而他也提到，布魯諾在深圳的演唱會有可能因此而取消，但尚未證實。

對此，高雄市政府則是簡短回應，稱高雄演唱會有來自世界各地歌迷朋友，「大家都是地球人，謝謝火星人給大家一個美好的夜晚」。

由 @yawarukas 發佈
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