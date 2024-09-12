火星人高雄唱完「謝謝中國台灣」刪國旗　他曝網友反應：青鳥變鴕鳥

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）上週末登上高雄世運主場館。（圖／Live Nation Taiwan提供）

記者邱晟軒／綜合報導

美國流行天王火星人布魯諾（Bruno Mars）上週末一連兩天在高雄世運主場館開唱，吸引超過10萬人朝聖，更驚創「高雄世運史上單場人次最高朝聖」紀錄。豈料，布魯諾離開台灣竟在微博發文「謝謝中國台灣」，還被發現將 IG 貼文中的中華民國國旗符號刪除，引發熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰透露部分網友替布魯諾護航的反應，反諷「青鳥變成鴕鳥」。

布魯諾離開台灣後，立即在 IG 上分享了高雄世運全場大合唱的影片，當時他寫道「Thank You Taiwan」，並附上中華民國國旗以及愛心符號。不過，他的微博同時上傳了同一支影片，但以中文寫道：「謝謝中國台灣（愛心符號）」，這引起了部分台灣網友的不滿。

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然而，12日布魯諾的 IG 貼文再度悄悄編輯，把中華民國國旗刪除，並將「Taiwan」改成高雄的英文「Kaohsiung」，這一舉動再次引發網友熱議。

▲火星人拔掉「中華民國國旗」發文改：謝謝高雄。（圖／翻攝brunomars IG）

蘇一峰今（12）日在臉書上指出，高雄大方奉送提供免費演唱會場地，但火星人布魯諾在演唱會後卻說「謝謝中國台灣」。他也分享有網友在 Threads 社群平台上的護航反應：「我們要體諒人家是國際巨星，我現場感覺他是愛台灣的啦！下次來我還是買爆最貴的門票！」

蘇一峰質疑，出征林依晨楊丞琳，怎麼體諒就不見了，「青鳥變成鴕鳥」。他更進一步表示，如果今天是台北、台中辦這場活動，市府大概又要被出征道歉了。