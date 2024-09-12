柯志恩有望翻轉高雄？　 郭正亮直言綠營壓力大：恐徵召「這個人」

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

2026九合一縣市長選舉受到矚目，根據《TVBS》高雄市長民調，柯志恩對上綠營5位可能人選，支持度都是領先，甚至對上前勞動部長許銘春，更大幅領先21個百分點。對此，前立委郭正亮表示，柯志恩畢竟選過一次，2026年會比上次好選，對手沒有上次陳其邁那麼強，如果2025年下半年民調還是這樣情況，民進黨將徵召潘孟安，因為高雄市，民進黨有丟不得的壓力。

▼TVBS高雄市長民調。（圖／TVBS民調，點圖放大）

郭正亮於節目《大新聞大爆卦》表示，民進黨高雄市長這一局確實比較麻煩，因為上次陳其邁從行政院副院長下來參選市長、所以是眾望所歸，潛在對手管碧玲和趙天麟也都認輸，立刻整合。

郭正亮表示，但這次民進黨2026高雄市長可能的候選人彼此都不服，而且沒有一個很強的候選人，就連上次陳其邁的對手，管碧玲和趙天麟都比這五個強。結果趙天麟出事不能選、管碧玲也因「金門撞船事件」要選有一定難度，導致現在綠營包含陳其邁，三個比較強的人都不能參選，變成「山中無老虎，眾多猴子都衝出來」。

郭正亮指出，雖然目前這五位候選人經營地方許久，但高雄市很大，他們都相當僅限，例如林岱樺就在鳳山大寮，賴瑞隆在小港、許智傑在鳳山等、邱議瑩在客家區，而許銘春坦白講很少人認識，而高雄比較特殊的地方是沒有「完全都會化」，城市、鄉村兩邊都要有本事。

▼民進黨2026高雄市長可能人選，許銘春、林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆。（合成圖／ETtoday資料照）

郭正亮認為，柯志恩畢竟選過一次，2026年會比上次好選很多，因為對手沒有上次那麼強、不像上次要挑戰連任對手本來就比較難，何況陳其邁又有高知名度，資源與選票的掌握能力又遠勝現在這五個人。

最後，郭正亮預言，如果2025年下半年民調還是顯示這樣的情況，民進黨將會徵召人，目前傳出來當然是潘孟安，因為高雄市，民進黨有丟不得的壓力，所以柯志恩會比較謹慎，知道不一定是現在這五個跟她對決。

▼總統府秘書長潘孟安。（圖／記者林敬旻攝）

該民調訪問主題為2026高雄市長可能人選民調，訪問時間自113年9月2日至9月10 日晚間18：30-22：00，調查方法則是電話後四碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，有效樣本為940位20歲以上高雄市民，抽樣誤差95%信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內，經費來源TVBS。