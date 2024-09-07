斗六車站周邊違停大執法　盼去除「人行道停車場」惡名

▲警方與拖吊場展開清道專案，將斗六車站周邊人行道之違停車輛及店家站位盆栽全數清除。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

有鑑於斗六火車站周邊道路，常有車輛違停馬路及人行道，影響用路人安全及權益，雲林縣警察局斗六分局配合警察局交通隊，除對違規停車加強巡邏拖吊，亦持續與市公所清潔隊合作展開「清道專案」，針對道路擺放盆栽、廣告旗幟、鐵拒馬、雜物等路障占用道路情形直接清除，還給用路人安全通行空間。

斗六火車站周邊常有機車騎士違規停於道路或人行道上，不顧行人安全影響其他用路人通行，斗六警分局與警察局交通隊拖吊場配合，將火車站周邊道路及人行道列入重點執法拖吊區域，透過加強巡查取締勤務，即時排除交通障礙，提供安全、舒適的人行環境。

此外，針對分住(商)家為方便自身車輛停車，常有利用交通錐、鐵拒馬、旗桿及盆栽等雜物占用道路情形，轄區派出所平時獲報均會執行勸導及舉發，並也定期與斗六市公所清潔隊合作，積極執行清道勤務。

此次清道勤務針對斗六市民生路、武昌路、延平路、明德北路及漢口路等路段，共勸導改善7件，另執行清除盆栽、雜物、廣告旗幟、交通錐及鐵拒馬等路障共6件。警方表示，是類情形一經警方發現，除會責令行為人即時改善外，並依據「道路交通管理處罰條例」第82條第1項第1款，處行為人或其雇主1200元以上罰鍰。

分局長黃念生表示，警方已多次與清潔隊共同執行清道勤務，今年度迄今共計執行9次，過程中均獲得商家及民眾的支持與配合，將會持續規劃清道勤務，加強勸導、取締及清理路障；並與交通隊拖吊場合作，加強取締火車站周邊違規停車，以改善人行用路環境。呼籲民眾應確實保持騎樓、人行道及道路暢通，民眾如有發現交通違規情形，可立即撥打110或轄區派出所電話。