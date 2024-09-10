銀行主管、專員勾結詐團！陪車手提領4900萬贓款　雲檢起訴15人

▲雲林地方檢察署破獲銀行主管、車行負責人涉嫌勾結詐騙集團案件。（圖／記者蔡佩旻攝，下同）

記者蔡佩旻、劉人豪／雲林報導

雲林地方檢察署指出，有被害人被詐騙集團以投資未上市股票為由遭到誆騙，損失4900多萬元，經持續蒐證、溯源偵辦，於今年4月16日、5月7日及6月24日陸續查獲車手、水房集團首腦及銀行主管等人到案，共計查獲15名被告，認為被告等人分別涉有三人以上共犯詐欺取財、洗錢、組織犯罪條例等罪嫌，於8月25日提起公訴。

雲林地方檢察署表示，該詐騙集團以虛設公司行號取得人頭銀行帳戶，並利用多層人頭帳戶快速移轉贓款，最後由車手前往銀行提領現金，再將贓款以匯款或場外交易方式購買虛擬貨幣，將虛擬貨幣層層轉回前端詐欺集團，以隱匿掩飾犯罪所得來源及去向，並意圖使他人逃避刑事追訴，而移轉犯罪所得。偵辦中發現，某銀行張姓經理及滕姓理財專員，勾結詐騙集團車手，陪同車手前往臨櫃提款，導致該銀行提高每日提款額度，解除風控、不予審查提領等方式，放任該車手提領大額贓款。

雲林地方檢察署曹瑞宏檢察官指揮雲林縣警察局虎尾分局，偵辦詐欺集團車手面交取款案件，於偵辦過程中，發現某車行租賃公司的陳姓負責人與詐騙集團勾結，於詐騙集團指派車手前往現場取款時，由租賃公司派遣司機搭載車手前往取款或擔任2線車手，共同從事詐欺犯行，擔任車手者，可取得面交款項的0.5％，其中1％則要繳回公司，本案查獲租賃公司負責人、車手及司機共計9名被告，認為被告等人分別涉有刑法第339條之4第2款三人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢、組織犯罪條例第3條第1項前段、後段、第4條第1項之主持、參與及招募他人加入犯罪組織等罪嫌，並於113年8月30日提起公訴。

雲林地方檢察署呼籲，民眾詐欺手法層出不窮，慎選投資理財標的，投資前應多方求證，切莫隨意輕信網路上高額回本或保證獲利等話術，更勿輕易下載任何投資群組所推薦之APP，亦應避免以現金交易，徒然增加遭詐騙之風險。且求職時應該謹慎，任職時亦應本於誠信工作，切勿參與詐騙集團運作，以免涉及刑罰，本署並將遵循行政院通過之「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，繼續積極查緝詐欺集團犯罪，以維護民眾權益。