男大生屎在滾偷10元衛生紙挨告　法官引《八尺門》金句判免刑

▲雲林地院法官引用《八尺門的辯護人》金句，判男大生免除其刑 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻、吳佩蓁／雲林報導

雲林縣一名21歲陳姓男大生患有腸躁症，今年4月他在一間便利商店突然有便意，急著衝去廁所上大號，隨手拿取架上一包10元的衛生紙，沒結帳就匆匆離開，被依竊盜罪嫌起訴。雲林地院審理認為，陳男有智能不足、焦慮症、糖尿病，並引用影集《八尺門的辯護人》金句「一個人要有多幸運，才能像諸位一樣，坐在這個舒服的位置上，認定這個世界十分溫柔」，宣告免除其刑。

判決指出，陳男趁無人注意之際，竊取便利商店架上的10元面紙1包，得手後旋即離去，之後又折回現場，便利商店店長調閱監視器，發現陳男行竊後，立即報警處理，當場查扣已使用完畢的面紙1包。雲林地檢署依竊盜罪嫌起訴陳男，並向雲林地方法院聲請簡易判決。

▲男大生在便利商店屎滾，情急之下竊取一包10元衛生紙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



法官審理認為，陳男雖犯下竊盜犯行，但財產價值低微，且被害人已表示原諒，審酌陳男患有腸躁症狀，在生活中很容易需要洗手間的需求，而案發當日也是因為在便利商店突然有如廁需求，才順手拿取一包價值10元衛生紙，犯罪動機確實和其生理需求有很大關係。

且陳男有智能不足、焦慮症狀又患有糖尿病症，其母親也陪同到庭，表示在養育兒子的過程中，從來沒有想要放棄兒子，只希望他能像正常孩子一樣長大，並盡可能培養他在社會自給自足的能力，讓法官同情「這非常不容易，不是一朝一夕，而是望水穿石的點滴累積」。

法官指出，雖然本案檢察官聲請簡易判決處刑，刑度上是得易科罰金的選項，可是相較於檢察官有更多元的處遇方式，這樣的起訴實在讓人無法認同，並引用影集《八尺門的辯護人》金句「一個人要有多幸運，才能像諸位一樣，坐在這個舒服的位置上，認定這個世界十分溫柔」。

法官審酌，陳男經此刑事訴訟程序，應足使其心生警惕，若對被告量處刑罰，對其生活狀況不僅沒有幫助，終非實現刑罰正義的表徵，依《刑法》第61條第2款規定免除其刑。