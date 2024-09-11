雲林肅槍再打詐！查獲「25長短槍、245子彈」　扣不法所得近3千萬

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局與檢警聯手，針對槍械、詐團、黑幫等治安焦點，展開強力打擊行動，成果豐碩。在警政署所頒布的肅槍、打詐、掃黑專案行動期間（113年7月1日至9月6日），共逮捕18名擁槍不法份子，查扣25枝非法槍械，並查獲1處改造兵工廠。

▲雲林肅槍打詐，查獲兵工廠又破獲詐騙集團。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

其中，雲林縣警察局北港分局查獲一宗槍砲案後，持續追查，掌握一名黃姓犯嫌反覆改造槍枝的習性。該局結合刑事警察大隊、斗南分局等單位，報請台灣雲林地方檢察署尤開民檢察官指揮偵辦，搜索查獲黃嫌的改造兵工廠1處、短槍11支、長槍2支、模擬槍2支、長短槍子彈共245發、改造工具1批(含切割機、鑽床及零組件等工具)等不法贓證物。

同時，該局亦查獲詐騙集團31團175人，拘捕人數82人，羈押犯嫌數34人，查扣涉案車輛9部，不法所得總價值新台幣2,997萬8,652元，掃蕩黑道幫派2件12人到案，有效打擊黑幫氣焰，淨化社會治安。

雲林縣長張麗善於9月11日到雲林縣警察局頒發重大刑案破案慰勉金，並特別頒發雲林縣警局獨一無二金牌加身的霹靂雲警公仔-素還真，以正義與智慧的化身，激勵同仁繼續努力維護社會秩序及公共安全。

張縣長表示，感謝警察局團隊在李建民局長的領導下，秉持「用法律守護正義、用熱忱服務鄉親」的信念，運用智慧警政、科技辦案，將歹徒繩之以法，絕不允許不法分子擁槍自重、危害社會治安，也會持續要求警察局不定期規劃專案勤務，強力掃蕩非法槍械及幫派組織，貫徹維護治安、打擊犯罪的決心，讓縣民安居樂業。