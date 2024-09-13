捐款義賣助弱勢　台南永康就業中心與民眾歡樂過中秋　

▲勞動部雲嘉南分署永康業中心特於12日辦理徵才活動，並贈送小月餅及應景的柚子，現場宛如一場小型園遊會熱鬧滾滾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋節是僅次於春節的重要傳統節日，許多家庭、朋友都藉此時節團圓相聚，勞動部雲嘉南分署永康業中心特於12日辦理徵才活動、視障按摩、多元市集、職訓義賣、手作DIY，並贈送小月餅及應景的柚子，現場宛如一場小型園遊會熱鬧滾滾。

現場安排3位視障按摩師於活動現場，幫求職者及購物滿額顧客免費按摩舒壓，手作「茄芷袋鑰匙圈」更是擠滿了民眾，一個民眾直呼「好好玩真貼心」，讓民眾除了找工作外也在永康中心提前渡過中秋佳節！





12日7家廠商現場面試提供近250個職缺，參加人次近百人，市集販售及義賣的商品都非常符合年節，真的是送禮自用兩相宜，其中「伽碩職訓中心農藝栽種班」義賣小農冠軍柚子更是秒殺，一開始就被全數認購，現場義賣金額約8000元，全數由職訓單位捐贈給社福團體，「安安社會福利發展協會」由身障者手作的月餅非常受到民眾的歡迎、「溪美社區發展協會」的胡麻油禮盒、送禮大方也受到民眾的青睞，現場除了找工作外，還可體驗視障按摩，及「台南市觀光協會職訓烘焙班」提供的手工餅乾，還有「伽碩職訓中心」提供的冠軍柚，民眾直呼「有吃柚有抓」真是足感心！





41歲的李小姐表示，看到就業中心的新聞特別來買秋節禮盒，沒想到還可以體驗手作「茄芷袋鑰匙圈」，還有小禮品可以拿，真的是太幸運了，38歲的張先生表示，自己目前的工作較不穩定，應徵易昇鋼鐵現場技術員，雖然知道鋼鐵業的工作較辛苦，但待遇福利各方面都還不錯，希望今天有好的結果，28歲的徐小姐因需照顧小孩，離開職場已二年，小孩目前在上幼兒園，想要找兼職補貼家用，剛好「麥當勞」提供兼職的工作，希望可以順利去上班，徐小姐說，今天來找工作還帶了月餅回去分享給家人，真的有感受到中秋的氣氛。





永康就業中心李奇玫主任表示，就業中心一直希望在服務上更貼近民眾的需求，更能讓民眾感受就業中心的用心，除了不斷的提升徵才活動的內容外，更有許多的方案可以協助民眾就業，例如：針對照顧家庭無法全時工作的婦女，開發可以調整工時的廠商，目前有渼爾康化粧品、英格堡幼兒園、永翔國際開發、彩宸生活事業…等8家廠商，請有需求的民眾可電洽永康就業中心06-2038560。