荷蘭挺台站上國際舞台！國會通過動議　拒絕中國扭曲聯大2758號決議

▲荷蘭國會通過動議,拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社

荷蘭國會今天以147票對3票通過一項涉及台灣的動議,內容提到拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議,並要求荷蘭政府在歐洲聯盟(EU)內部尋求對這項立場的支持。

根據「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC),荷蘭國會這項動議獲得14個政黨支持,包括現任外交部長所屬的新社會契約黨(New Social Contract)。

IPAC為多國國會議員為因應中國變局於2020年6月4日成立,關注台海等中國重要相關議題。

中國近年持續將聯大第2758號決議與「一中原則」連結,壓縮台灣國際參與空間。

China’s attempt to isolate 24 million Taiwanese citizens by distorting UN Resolution 2758 must be stopped.



The Dutch Parliament has just adopted our resolution calling for Taiwan’s participation in UN organisations and for an EU-wide effort to support Taiwan’s representation. pic.twitter.com/3JG4vT1m6c