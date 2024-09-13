荷蘭挺台站上國際舞台！國會通過動議　拒絕中國扭曲聯大2758號決議

▲荷蘭國會通過動議，拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

荷蘭國會今天以147票對3票通過一項涉及台灣的動議，內容提到拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議，並要求荷蘭政府在歐洲聯盟（EU）內部尋求對這項立場的支持。

根據「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC），荷蘭國會這項動議獲得14個政黨支持，包括現任外交部長所屬的新社會契約黨（New Social Contract）。

IPAC為多國國會議員為因應中國變局於2020年6月4日成立，關注台海等中國重要相關議題。

中國近年持續將聯大第2758號決議與「一中原則」連結，壓縮台灣國際參與空間。

China’s attempt to isolate 24 million Taiwanese citizens by distorting UN Resolution 2758 must be stopped.



The Dutch Parliament has just adopted our resolution calling for Taiwan’s participation in UN organisations and for an EU-wide effort to support Taiwan’s representation. pic.twitter.com/3JG4vT1m6c — Jan Paternotte (@jpaternotte) September 12, 2024

荷蘭這項由民六六黨（D66）眾議員、IPAC荷蘭共同主席帕特諾特（Jan Paternotte）領頭的動議，尋求確認聯大2758號決議的真實意圖和範圍，除駁斥北京歪曲決議的行為，並要求荷蘭政府在歐盟內部尋求對這項立場的支持。

帕特諾特表示：「聯合國第2758號決議被當成工具，用於阻礙台灣在全球舞台上的合法代表權，這種情況已經太久了。現在是時候重新評估我們如何解釋這項決議，並確保它不再被濫用於讓一個充滿活力的民主噤聲。」

「荷蘭剛才通過的動議，旨在為台灣參與打開大門，而我們不會再讓北京關上這扇門。」

IPAC今年7月在台北通過決議指出，聯大第2758號決議沒有提及台灣、沒有處理台灣的政治地位，也沒有主張中國對台主權。帕特諾特也參與了當時的表決。

澳洲參議院8月也以IPAC決議為範本，通過挺台動議，稱聯大第2758號決議並不涉台。