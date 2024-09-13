美國前球星手滑！IG直播「性愛過程」　女伴嬌喘聲全都錄

▲香農·夏普（Shannon Sharpe）與女兒合照。（圖／IG／shannonsharpe84）



記者王佩翊／編譯

美國國家美式足球聯盟（NFL）前知名球員香農·夏普（Shannon Sharpe）坦承，自己不慎在Instagram直播中，曝光與女伴間的「私人時刻」，並為此感到尷尬。在長達1分鐘的直播中，雖然看不到兩人，但是明顯能聽到夏普和女方呼吸與呻吟的聲音，影片隨即被刪除，而夏普則在第一時間發表聲明稱，自己的帳號被駭客攻擊。

根據《華盛頓郵報》報導，56歲夏普日前失手在Instagram直播自己與女伴的性愛過程，相關影片迅速在社群媒體上引發熱議。夏普在事發數小時後坦承自己的失誤，並對造成不良影響道歉。他表示，自己對此感到十分尷尬。

▲影片中可以看到，鏡頭對著天花板，夏普渾然不知已經打開直播。（圖／IG／shannonsharpe84）



在相關影片中無法看到夏普和女伴的臉部，但能清楚聽到兩人的喘息聲與呻吟聲。事發後，夏普透過帳號發表聲明稱，他的Instagram帳號被駭，正在與團隊積極處理。不過，夏普之後又在和前NFL球星強森（Chad Ochocinco Johnson）共同主持的節目中坦言，其實是自己不小心打開直播，並非帳號被駭。

他解釋，當時他把手機放在床上，進行一些「活動」，沒想到意外打開了Instagram的直播功能，直到他的另一部手機不斷響起，他才赫然發現出事了。夏普說，他的員工通知他，觀眾在直播中聽到「疑似性行為的聲音」，讓他瞬間「心都涼了」。

夏普表示，自己對於這起事件深感失望，但強調不是對性行為本身感到懊悔，而是對聲音被公開直播感到尷尬。