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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

醫生點出「民眾黨1情況」顯露敗象鐵證：小草們都陸續醒悟了

▲▼(加碼版)北檢提訊柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲醫生點出民進黨出現1現象，感嘆是顯露敗象的最好證明。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨主席柯文哲由於京華城弊案遭羈押禁見。跟柯文哲年紀相仿又同是台大醫師出生的台灣醫事法律學會執行長羅浚晅表示，小草們過往受困於民眾黨封閉的資訊環境、二元固化的價值體系，如今這些年輕人都陸續夢醒，「只能動員出不到總統大選得票數千分之一人數，就是民眾黨顯露敗象的最好證明」。

羅浚晅在臉書表示，最近幾天在門診陸續有父母跟他分享，小孩子好像「醒了」，原先全心全意支持柯文哲，甚至會因為意見不合，就和家人惡言相向，到如今不願意再看柯的新聞，不想讓人知道自己曾是柯粉，也有父母跟他提到，原本很憂心自己國小的孩子過早涉入政治，但最近情勢變了，自詡是「白」的、常與同學滑短影音，這些行為都自動消失了。

醫師羅說，柯文哲的影響力在孩子間好像快速消退，自稱是小草的年輕人也正在迅速的減少中，「回想前幾天，民眾黨透過包車動員的方式，將『最後的支持者』帶上了濟南路街頭，現場人數稀落大概3000多人，對比柯文哲在總統大選時曾經拿下的369萬多票，不免淒涼」。

▲▼民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站。（圖／記者周宸亘攝）

▲羅浚晅認為，民眾黨如今只能動員出不到總統大選得票數千分之一的人數「是顯露敗象的最好證明」。（圖／記者周宸亘攝）

羅浚晅指出，對柯文哲支持者來說，在這個Seafood遭到羈押的最危難之際，應該是傾巢而出，全面動員的關鍵時刻，「民眾黨窮盡一切洪荒之力，卻只能動員出不到總統大選得票數千分之一的人數，這就是民眾黨顯露敗象的最好證明，小草們已經紛紛醒悟、回頭了」

羅浚晅感嘆，年輕人成為小草，是因為有一顆關懷社會、希望政治清明、國家更好的善良初心。可是當這樣的一片真心誠意，突然發現原來主席並不是真的示現菩薩，面對財團的金錢誘惑墮落地比誰都徹底，「聰明的年輕朋友們不是傻瓜，他們當然會轉身遠離這些偏激罪惡的邪門歪道」。

羅浚晅認為，這樣其實很好，因為這個世界，從來不是只有「二元對立」，台灣社會並沒有柯文哲說的如此醜惡，許多「被剝奪感」其實是被加工催化，過度偏激的「善惡是非論」，對於年輕人的自我整合與心靈成長，早就產生了極大的傷害，「敞開自我心胸、回歸價值追尋、重視理性思考，我們應該給年輕朋友更大的空間，自在地參與公共事務」。

他最後說，小草們過往受困於民眾黨封閉的資訊環境、二元固化的價值體系，如今多數都已夢醒，或許過程會有些痛楚，但這是重新回到現實的必要陣痛，「曾經，看著孩子支持柯文哲，有苦難言的父母親們，如今終於也能放下心了，能夠重新與孩子好好對話，陪著他們一同關心政治，關心我們的社會生活，這是一件好事」。

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