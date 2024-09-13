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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪公開4300萬明細　她一看曝「兩大疑點」：做半套很民眾黨

記者曾羿翔／綜合報導

針對外界不斷質疑柯文哲用選舉補助款買4300萬商辦，陳佩琪12日接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪，出示了4300萬購買商辦的明細，強調是透過仲介看房，並非外界流傳的大老闆。對此，北市議員顏若芳看完明細後質疑，越看越霧煞煞！4300萬來源只有柯文哲的選舉補助款，還是又有其他不明金流？

顏若芳12日晚間在臉書提出質疑：

第一，這份明細完全無法交代外界質疑，只能看到陳佩琪買房資金在保證專戶中出入的情形，但根本看不出來你這筆錢從哪來的。

第二，在這份明細的備註欄中，有手寫了每筆帳戶的匯入銀行及匯入日期，但僅有一筆6月11日存入專戶的1440萬有附註「一銀（柯）」，意思應是柯文哲的一銀帳戶，但其他總計2860萬元，源自合庫、富邦帳戶的6筆存入記錄則都無附註是柯文哲的帳戶。

顏若芳還說，所以這6筆存入記錄，為什麼沒有附註「柯」？來源難道是陳佩琪帳戶嗎？若是陳佩琪帳戶，那這些資金來源難道真的都是柯文哲選舉補助款嗎？還是另有隱情？如果陳佩琪要說明，就應該要連資金來源的脈絡一併公布，這種公開透明做半套的行為，真的很民眾黨。

▼陳佩琪公布4300萬商辦明細。（圖／記者袁茵攝，點圖放大）

▲▼陳佩琪公布4300萬商辦明細。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲目前仍被羈押中，陳佩琪在接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時，談到兒女難過落淚，「現在孩子都四散各地，也不敢回家了，整個抄家滅族，我們就是已經家破人亡了」。陳佩琪也透露，「我常常去土城給他（指柯文哲）送東西，雖說沒辦法見到他，但我覺得去那邊會跟他更接近在一起，這樣就夠了。」

★未經判決確定，應視為無罪★

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