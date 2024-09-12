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柯文哲稱「小沈1500」是時間！檢翻出當天行程他秒回：我們改期啊

▲▼(加碼版)北檢提訊柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲因為京華城案，目前被羈押禁見。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案，目前遭羈押中，日前傳出，檢廉在搜索的過程中，查到柯文哲持有一只USB中記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，為了儘快釐清這部分，檢調單位近幾日密集提訊柯文哲，詢問1500是時間還是金額？柯強調是行程，但當檢方質疑他當天有行程後，柯則回「我們改期啊」。

檢調查出，威京集團沈慶京涉嫌以4740萬元行賄台北市議員應曉薇，希望應曉薇能從中協調柯文哲通過京華城容積獎勵案，而應曉薇在收到款項後，隨即找助理將錢領出製造斷點，並拿去繳房貸、卡債等等，不過其中有1500萬元去向不明。

巧合的是，檢調在柯文哲家搜出一只USB，上面有一筆記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，所謂的「1500」究竟所指為何？ 有人指可能是1500萬，也有人說可能是跟沈慶京約下午三點，但後續被查出，當天柯有不公開行程，應是沒有時間與沈慶京碰面，所以「1500」代表什麼，更加讓外界好奇。

根據《東森新聞》報導，檢方提訊時柯文哲對於USB內的「小沈1500沈慶京」記載堅稱是「行程」。然而，檢察官提出媒體調查的資料，質疑柯文哲在該日有不公開行程。柯文哲則回答說，「我們改期啊」。

柯文哲當天的行程先前被媒體翻出，並未有公開行程，從下午2點到5點，柯文哲在時任北市民政局長藍世聰陪同下前往大同區的國慶區民活動中心拜會大同、中正區里長。整個行程中並未見沈慶京出現，因此「1500」可能並非指的是時間。

至於威京集團主席沈慶京，被問及同樣問題時表示「忘記了2年前的事」，除了反問檢察官他當時的位置，還進一步問檢察官是否要將他轉為污點證人。

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