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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪稱柯文哲2018選舉「結餘230萬」！柯昱安打臉：是倒虧60萬

記者閔文昱／綜合報導 

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭羈押，檢調追查過程中還懷疑柯妻陳佩琪涉及洗錢。對此，陳佩琪接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時公布帳戶明細金流，說明從2016年父親過世至今5筆共1628萬的較大金流，其中一筆就是2018年柯文哲競選台北市長的結餘230萬元。不過，民眾黨前幕僚「小牛」柯昱安打臉，指柯文哲當時選完是「倒虧60萬」。

面對外界與部分媒體不斷質疑的「不明金流」，陳佩琪12日攤開所有帳戶資料，其中包括其母親繼承父親遺產及年金收入共535萬元、自身薪資及過去存款528萬元、柯文哲2018年選舉補助款結餘230萬元、柯文哲醫師薪資存款171萬元，以及柯文哲2023年演講、通告費及車馬費等收入約164萬元。

▲▼陳佩琪公布1628萬5大金流來源一覽表。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

▲陳佩琪公布1628萬5大金流來源一覽表。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

不過，針對「2018年柯文哲競選台北市長期間得到的選舉補助款約1700多萬元，扣掉當時抵押房貸的錢，結餘230萬元」的說法，昔日貼身幕僚柯昱安12日在Threads發文透露，2018年11月25日柯文哲用房屋抵押貸款2000萬整，選完後是「倒虧」60萬，並酸「下次要開記者會之前，請記得先問我這個2018年天字第一號競辦員工，才能避免這種將近300萬元的金流落差」。

★未經判決確定，應視為無罪★

由 @andyko1988 發佈
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