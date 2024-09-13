中秋節「2地區」有雨！　下週台灣東方多擾動發展將互相牽制

▲下週二中秋節。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者葉國吏／綜合報導

輕颱「貝碧佳」向西北朝琉球前進，對台灣沒有影響。下週二有多個擾動發展，不確定性大需要觀察。今、明(13、14日)兩天北部、東半部偶有局部短暫降雨，中秋節(17日)至下週四(19日)大台北、東半部有局部短暫雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今、明(13、14日)兩天北部、東半部偶有局部短暫降雨，中南部近山區午後有局部陣雨或雷雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中秋節天氣狀況。（圖／中央氣象署）

今日各地區氣溫為北部23至36度、中部24至34度、南部24至35度、東部21至34度，中秋節(17日)至下週四(19日)台灣東側有水氣移入，大台北、東半部雲量多，偶有局部短暫雨，西半部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨。

第13號輕颱「貝碧佳」、向西北朝琉球前進、15日進入東海，16日撲向長江口，對台無影響。下週二(17日) 20時模擬圖顯示，菲律賓、台灣東方海面有多個擾動發展，不但位置、強度不同、也使得擾動之間互相牽制的力道亦不同，不確定性很大，需再觀察。

▼下週二(17日) 20時模擬圖顯示，菲律賓、台灣東方海面有多個擾動發展，不但位置、強度不同、擾動之間互相牽制的力道亦不同。（圖／三立準氣象.老大洩天機）