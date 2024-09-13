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貝碧佳周日下半天起最靠近台灣　各國預測最新路徑出爐

▲▼貝碧佳颱風最新路徑預測。（圖／天氣職人吳聖宇）

▲貝碧佳颱風最新路徑預測。（圖／取自吳聖宇臉書）※點圖放大

記者李姿慧／台北報導

貝碧佳颱風持續朝中國前進，氣象專家吳聖宇表示，歐洲模式預報貝碧佳路徑大致趨向浙江中南部沿海，離台灣北部海域較接近些；氣象署預報較偏北邊，暴風圈離北部海面有一段距離，預期對天氣影響可能不太大，周日(15日)下半天到下周一上半天離台灣最接近。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，貝碧佳颱風預報，歐洲模式ECMWF傳統的IFS預報跟ENS系集預報仍是走得較為南邊，大致趨向浙江中南部沿海，也離台灣北部海域較為接近一些。

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吳聖宇指出，其他的AI調整預報、WRF系列預報，甚至各國的主觀路徑預報都走得較為北邊，偏向長江口到浙江北部沿海一帶靠近，這之間的差異可能是來自於各模式對於北邊高壓強度的預報落差。

吳聖宇表示，目前氣象署預報路徑來看也是較為偏北邊，暴風圈離北部海面有一段距離，加上颱風本身預報的環流偏小，如果照目前的預報路徑，預期對天氣的影響可能不是太大。周日(15日)下半天到下周一(16日)上半天之間應該還是離台灣最接近的一段時間。

▲▼颱風貝碧佳路徑。（圖／NCDR）

▲▼颱風貝碧佳路徑。（圖／NCDR、氣象署提供）

▲▼颱風貝碧佳路徑。（圖／氣象署）

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