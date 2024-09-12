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「貝碧佳」晚上成中颱！最新路徑離台灣很近　今2區有雨

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

▲排風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導　

今(12)日台灣東側有水氣移入，北部、東半部轉有局部雨；「貝碧佳」颱風今晚將增強為中度颱風，下週日、一經東海、登陸浙江；北部有局部陣雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(12)日台灣東側有水氣移入，北部、東半部轉有局部雨；大氣不穩定，午後中南部易有強對流，有大雷雨發生的機率。明日、週六(13、14日)水氣略減，北部、東半部偶有局部短暫降雨，中南部山區午後有局部陣雨或雷雨。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

▲今(12)日台灣東側有水氣移入，北部、東半部轉有局部雨。

今日各地區氣溫為北部22至36度、中部24至36度、南部24至36度、東部22至35度。第12號輕颱「貝碧佳」，今晚將增強為中颱；向北北西轉西北朝琉球前進、15日進入東海，16日登陸浙江，侵襲台灣機率低。

不過最新(11日20時)歐洲模式(ECMWF)系集50次模擬路徑顯示，平均路徑與中央氣象署預測類似，但部分系集路徑離台很近，故仍應密切觀察。北部有局部陣雨、午後山區偶有局部短暫陣雨，下週日氣溫略降，北台稍轉涼，下週一氣溫回升。中秋節(17日)、下週三(18日)台灣東側有水氣移入，大台北東側、東半部雲量多，偶有局部短暫雨，西半部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨。

▼最新模擬路徑顯示，部分系集路徑離台很近(左圖)。下週二(17日) 20時「貝碧佳」已在華中，菲律賓東方海面另有擾動發展(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

 
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