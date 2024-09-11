明起防大雷雨！　貝碧佳最新各國路徑曝

▲目前西北太平洋上有一個熱帶低壓（94W）、一個貝碧佳颱風。（圖／JTWC）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周四起易有大雷雨，而輕度颱風貝碧佳侵襲台灣機率低。此外，最新各國官方預報路徑也出爐。

▼最新各國官方預報路徑。（點圖可放大／NCDR）



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吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，今日凌晨2時中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，TD15向西北、朝浙江前進，對台無影響；輕颱貝碧佳預測向西北朝琉球前進，周日再進入東海，侵襲台灣機率低。

吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）系集50次模擬路徑顯示，平均路徑與中央氣象署預測相近，但有個別路徑離台很近的，故仍需密切觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲模式系集50次模擬路徑顯示，貝碧佳平均路徑與台灣有距離，但仍有個別路徑離台很近的。（圖／Weathernerd）



吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，下周二晚間8時菲律賓東方海面另有擾動發展，兩個熱帶系統對台灣中秋節天氣皆無直接影響；不過，由於大氣環境複雜，各國模式模擬持續調整，應繼續觀察。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日熱帶低壓通過北部海面，離台灣有段距離，各地為多雲時晴、白天偏熱的天氣，中南部近山區午後有局部雷陣雨；周四至周六台灣東側有水氣移入，大氣不穩定，北部、東半部有局部降雨，午後易有強對流發展，有大雷雨的機率。

吳德榮分析，周日、下周一北部有局部短暫雨，午後山區偶有局部短暫陣雨；下周二中秋節東半部雲量多，偶有局部短暫雨，西半部多雲時晴，午後山區偶有局部陣雨。

▼最新貝碧佳路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

