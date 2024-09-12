　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

摩羯重創越南「226人死亡」！山區爆發土石流

▲▼ 摩羯颱風侵襲越南。（圖／路透）

▲摩羯颱風侵襲越南，至今已造成226人死亡。（圖／路透）

文／中央社

颱風摩羯及隨後的降雨迄今已造成越南共226人死亡、104人失蹤。越南首都河內市紅河水位逐漸退去，不過山區省分今天仍持續傳出土石流，傷亡人數預計還會再攀升。

越通社引述越南農業與農村發展部統計，截至今天傍晚5時，越南已有330人因為颱風摩羯帶來的災害而死亡或失蹤，其中死亡人數為226人、失蹤人數則有104人，死傷者大部分集中在山區省分。

越南首都河內市的紅河水位昨天一度越過二級警戒線，幸好今天水位慢慢下降，大淹水的危機獲得緩解，不過河內市受到這次的風雨影響，期間仍有部分區域淹水，受災人數超過2萬。

儘管沿海及平地省市今天雨勢已見和緩，但是山區仍在降雨中，包括安沛省（Yen Bai）、老街省（Lao Cai）、和平省（Hoa Binh）因持續降雨傳出土石流，死傷人數目前仍不明。

▲▼颱風摩羯重創越南釀179死 河內市紅河水位高漲創20年紀錄。（圖／路透社）

▲摩羯颱風侵襲越南，至今已造成226人死亡。（圖／路透）

聯合國兒童基金會（UNICEF）越南辦事處今天下午表示，越南有將近1900萬人生活在受颱風摩羯影響最嚴重的省市，其中包括550萬名兒童。目前已知有24名兒童在這次風災中喪生，約4萬戶家庭沒有生活用水。

聯合國兒童基金會越南辦事處已送8萬粒淨水片給太原省（Thai Nguyen），向老街省的醫院運送4000公升的水，以確保800人的飲水，並將向安沛省和老街省提供洗手乳和肥皂，分發給家庭、學校和醫療機構。

旗下業務涉及房地產、零售、電動車的越南Vingroup集團今天宣布捐款2500億越南盾（新台幣約3.2億元）協助越南應對這次風災。款項將用於重建倒塌的房屋，及為失去親人的家庭提供1.5億至3億越南盾的財政支持。

 
ET快訊
晚間恐怖車禍！24歲駕駛「撞進超商」畫面曝光　兩人送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

微軟又爆大規模當機！官方回應了

泰北爆發近30年最嚴重洪災！清萊國際機場取消所有航班

摩羯重創越南「226人死亡」！山區爆發土石流

台灣詐騙進軍日本！3台人冒充警察　騙走老翁2600萬黃金

泰僧僱人潑糞洩恨！　老住持遇襲「全身灼燒」竟被淋硫酸

6年前受困美人洞！足球教練再遇洪災　爬屋頂求救：別再發生第3次了

乾眼症不用再滴眼藥水！　最新研究：「笑聲療法」一樣有效

不滿女兒談戀愛！韓國媽媽躲電線桿「持刀砍殺」　14歲少年重傷送醫

大阪抽水站爆炸　恐怖影片曝光！發出巨響震碎玻璃與車輛

GG太大價格翻倍！泰理髮師「看尺寸收費」爆紅　獨特價目表曝

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

曝柯文哲4300萬商辦明細　陳佩琪「思慮不周」：對民眾黨很抱歉

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

微軟又爆大規模當機！官方回應了

泰北爆發近30年最嚴重洪災！清萊國際機場取消所有航班

摩羯重創越南「226人死亡」！山區爆發土石流

台灣詐騙進軍日本！3台人冒充警察　騙走老翁2600萬黃金

泰僧僱人潑糞洩恨！　老住持遇襲「全身灼燒」竟被淋硫酸

6年前受困美人洞！足球教練再遇洪災　爬屋頂求救：別再發生第3次了

乾眼症不用再滴眼藥水！　最新研究：「笑聲療法」一樣有效

不滿女兒談戀愛！韓國媽媽躲電線桿「持刀砍殺」　14歲少年重傷送醫

大阪抽水站爆炸　恐怖影片曝光！發出巨響震碎玻璃與車輛

GG太大價格翻倍！泰理髮師「看尺寸收費」爆紅　獨特價目表曝

通路商同步官網開放預購iPhone 16　殺紅眼祭「買新機再抽一隻」

IU演唱會遭要求取消！因孫興慜擔憂「草地狀態影響比賽」兩派戰翻

日本千葉商科大學師生參訪桃園市圖總館　進行國際交流

道奇「710匹狂暴休旅車特別版」亮相！霸氣全尺寸極速上看290KM

減重初學者好上手！營養師傳授「做三休一瘦身法」　

陳佩琪公開4300萬明細　她一看曝「兩大疑點」：做半套很民眾黨

抽中有望賺6萬！　漢田生技、泓德能源今日開放申購

AI執法揪私換車牌上路　他牌照稅連補帶罰慘噴近5萬

NewJeans限HYBE「25日前答覆」有原因！　業界分析2選擇

印尼網美帶貨中行大禮　跪倒在地拚了命救手機

相關新聞

6年前受困美人洞！足球教練再遇洪災逃到屋頂

6年前受困美人洞！足球教練再遇洪災逃到屋頂

泰國2018年發生「足球隊受困睡美人洞」事件，轟動全球。最近，隨著泰國爆發洪災，事件中的帶隊教練艾卡波（Ekkapol Chantawong）又引起了人們的注意，因為他的住家成為了這起洪災的受災戶，而艾卡波表示，他現在正用2018年的經驗來應對這起洪災。

越南為東協第3大電子產品出口國　台灣經貿網進軍其電子展

越南為東協第3大電子產品出口國　台灣經貿網進軍其電子展

印度不明疾病已奪15命　離奇發燒後死亡

印度不明疾病已奪15命　離奇發燒後死亡

國道3成死亡車禍為大車「今年釀19死」　6成肇因：分心駕駛

國道3成死亡車禍為大車「今年釀19死」　6成肇因：分心駕駛

泰30年最嚴重洪水4死　災民斷糧爬屋頂求救

泰30年最嚴重洪水4死　災民斷糧爬屋頂求救

關鍵字：

颱風摩羯越南死亡土石流

讀者迴響

最夯影音

更多

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面