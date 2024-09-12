　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

用餐「店員1喊句話」　全部客人秒閃開！萬人認了：太真實

用餐「抽中5折券」店員卻賴帳：不算數　網見道歉聲明更怒：硬凹

▲店員提醒「小心喔」，是要客人小心安全。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

用餐時，聽到服務員喊「小心喔」，多數人都會閃開！而一名餐飲員也幫忙翻成白話文，「小心喔」這一句「是在叫你他X借過一點！」文章引發萬人爆共鳴，「尤其小朋友很容易暴衝，不管小孩還是服務人員都極其容易受傷」；也有同行直呼，「請借過，燙到會送醫噢，這樣就全閃開了！」

一名網友在《Threads》表示，去餐廳吃飯時，如果聽到服務生冒出一句「小心喔」，就是提醒要注意安全的意思，而她也翻成另一層涵義，「是在叫你他X借過一點！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，引來1.2萬人熱議，「翻譯：不要擋我的路」、「講到第二次、第三次，那個聲音會越來越大聲」、「自助餐上班人員：當我說『小心哦』是叫你們都閃開，不讓我補菜你們沒菜吃」、「太真實了！經過廚房出菜口麻煩小心一點好不好？我再小心有什麼用...你撞過來，我還不是整盤義大利麵扣在你頭上」、「我上班上到變口頭禪，連在外面吃飯都改不掉」、「好中肯！遇到那種婆婆媽媽聊天超大聲，講一遍小心喔都不理我，要越講越大聲才會回『喔』」、「尤其小朋友很容易暴衝，不管小孩還是服務人員都極其容易受傷」。

不少服務員更笑稱，「請借過，燙到會送醫噢，這樣就全閃開了」、「後面加『很燙喔』很有效」、「端個熱湯『說修哦』保證大家立馬讓開」。

ET快訊
正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友！　本尊：抱歉各位
貝碧佳最快明轉中颱　「周末雨彈最多」下到中秋節
人妻探監遭「扒光搜身」性侵害！　加州監獄判賠1.8億
柯志恩有望翻轉高雄？　 郭正亮直言綠營壓力大：恐徵召「此人」
黃仁勳在海底撈被捕獲！　大跳拉麵舞
《棒棒堂》鬧翻內幕曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

多益930！文組妹「年薪70萬」爆焦慮：想轉當客服　網洗版狂勸

烤到一身臭！他驚「年輕人不愛烤肉」　網喊：周末就知道厲害了

年砸8千萬！高市府揭「長庚接手大同醫院」主因　顧80萬南高雄人

用餐「店員1喊句話」　全部客人秒閃開！萬人認了：太真實

「這5款月餅」含磷量超高！醫警告「腎不好者別吃」：恐致高血磷

吃麥當勞提「2邪門要求」！釣出一票店員喊讚：最愛這種客人

貝碧佳最快明轉中颱　「周末雨彈最多」下到中秋節

一夜致富看這次！中秋節「4星座」偏財運超旺　有望中獎發大財

博愛座又爆衝突！婦人逼讓座大鬧車廂　不滿被拍怒搶手機

台中海線1800戶水質超難喝「忍了25年」　議員承續父志年底完工

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

奧運拳擊銅牌陳念琴帥氣開球！　投出前正能量喊：我相信我可以

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

多益930！文組妹「年薪70萬」爆焦慮：想轉當客服　網洗版狂勸

烤到一身臭！他驚「年輕人不愛烤肉」　網喊：周末就知道厲害了

年砸8千萬！高市府揭「長庚接手大同醫院」主因　顧80萬南高雄人

用餐「店員1喊句話」　全部客人秒閃開！萬人認了：太真實

「這5款月餅」含磷量超高！醫警告「腎不好者別吃」：恐致高血磷

吃麥當勞提「2邪門要求」！釣出一票店員喊讚：最愛這種客人

貝碧佳最快明轉中颱　「周末雨彈最多」下到中秋節

一夜致富看這次！中秋節「4星座」偏財運超旺　有望中獎發大財

博愛座又爆衝突！婦人逼讓座大鬧車廂　不滿被拍怒搶手機

台中海線1800戶水質超難喝「忍了25年」　議員承續父志年底完工

多益930！文組妹「年薪70萬」爆焦慮：想轉當客服　網洗版狂勸

兆豐金、中租-KY雙雙證實　遭遇網路攻擊

烤到一身臭！他驚「年輕人不愛烤肉」　網喊：周末就知道厲害了

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友！「曾是一日情侶」本尊發聲否認：抱歉

Jimmy、Sea難忘在台「第一次」　遵守承諾10月再訪寶島

陳珊妮挺NewJeans槓上公司！　讚小女生勇於對抗：很感動也很震撼

今年「換了一個身體」　高宇杰想再打12強

長榮航首屆綠色供應鏈頒獎典禮　攜手供應商打造永續生態圈

用路人「落雨」免緊張！118支淹水感測器結合新北災訊E點通

在家看《腦筋急轉彎2》了！Disney+新片單超狂「還有男神王鶴棣」

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

生活熱門新聞

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

壽星要求「Lady M蛋糕切50份」　畫面驚呆萬人

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

才中大樂透1.7億！「這家」彩券行又開出頭獎

「貴婦突給MFK香水」她一拆紙袋嚇壞　網驚：快去拜拜

網瘋傳「頂大圖書館鹹濕片」　台大喊告：不在我們學校拍的

風扇被球打爆！女球迷「嚇到挺胸」爆紅　IG曝光

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

「烤嬰兒」行動劇惹議　動保團體：為提倡純素飲食

中秋節「超強運四星座」

「貝碧佳」晚上成中颱　今2區有雨

更多熱門

相關新聞

頤宮7連霸米其林三星！老饕必吃

頤宮7連霸米其林三星！老饕必吃

「頤宮中餐廳」位於君品酒店17樓，為全台唯一7連霸的米其林三星肯定的餐廳，現在就公開老饕必吃的菜單推薦！

四川一老字號餐廳用「福壽螺」充當田螺

四川一老字號餐廳用「福壽螺」充當田螺

巨無霸韓食餐廳「從高雄紅到台北」　老闆遺憾宣布退場

巨無霸韓食餐廳「從高雄紅到台北」　老闆遺憾宣布退場

金髮女「自帶蟑螂」騙吃霸王餐！全被監視器拍下

金髮女「自帶蟑螂」騙吃霸王餐！全被監視器拍下

北韓闇黑KTV！200正妹女大生下海賣淫

北韓闇黑KTV！200正妹女大生下海賣淫

關鍵字：

小心喔服務員用餐餐廳閃開客人

讀者迴響

熱門新聞

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

大蛇丸女友是誰？

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

清查柯文哲一家金流！檢廉查扣神秘保險箱

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

壽星要求「Lady M蛋糕切50份」　畫面驚呆萬人

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

台女星被瘋傳「拍成人片」！

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

KID妻懷二寶前「其實流產過」

更多

最夯影音

更多

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面