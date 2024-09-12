用餐「店員1喊句話」　全部客人秒閃開！萬人認了：太真實

▲店員提醒「小心喔」，是要客人小心安全。（示意圖／Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

用餐時，聽到服務員喊「小心喔」，多數人都會閃開！而一名餐飲員也幫忙翻成白話文，「小心喔」這一句「是在叫你他X借過一點！」文章引發萬人爆共鳴，「尤其小朋友很容易暴衝，不管小孩還是服務人員都極其容易受傷」；也有同行直呼，「請借過，燙到會送醫噢，這樣就全閃開了！」

一名網友在《Threads》表示，去餐廳吃飯時，如果聽到服務生冒出一句「小心喔」，就是提醒要注意安全的意思，而她也翻成另一層涵義，「是在叫你他X借過一點！」

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文章曝光後，引來1.2萬人熱議，「翻譯：不要擋我的路」、「講到第二次、第三次，那個聲音會越來越大聲」、「自助餐上班人員：當我說『小心哦』是叫你們都閃開，不讓我補菜你們沒菜吃」、「太真實了！經過廚房出菜口麻煩小心一點好不好？我再小心有什麼用...你撞過來，我還不是整盤義大利麵扣在你頭上」、「我上班上到變口頭禪，連在外面吃飯都改不掉」、「好中肯！遇到那種婆婆媽媽聊天超大聲，講一遍小心喔都不理我，要越講越大聲才會回『喔』」、「尤其小朋友很容易暴衝，不管小孩還是服務人員都極其容易受傷」。

不少服務員更笑稱，「請借過，燙到會送醫噢，這樣就全閃開了」、「後面加『很燙喔』很有效」、「端個熱湯『說修哦』保證大家立馬讓開」。