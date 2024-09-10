四川一老字號餐廳用「福壽螺」充當田螺　店家辯稱：自己養的

▲該餐廳販售的香辣螺。（圖／翻攝自封面新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

四川廣安一老字號餐廳近日遭用餐顧客指控，「明明點的是香辣田螺，端上來的卻是福壽螺。」該名顧客認為，餐廳此舉是在「打擦邊球」，存在欺瞞消費者的情況，甚至在餐點名稱上，有誤導的問題。當地市監局也對此回應，已介入處理。

據《封面新聞》報導，該名顧客表示，涉事餐廳作為廣安老字號餐廳，經常有外來旅遊者打卡，「我在紙本菜單上看到的是『香辣螺』，點餐App上是『香辣田螺』，結果端上來發現竟然是『福壽螺』，公然賣外來物種太誇張。」

他還表示，在其他平台的評論區查看，這家餐廳的評價，發現不少人上傳照片反映，餐廳賣的是福壽螺，而餐廳則回應，是人工養殖的福壽螺。

▲該份香辣螺要價台幣320元。（圖／翻攝自封面新聞）

廣安市監局的工作人員接獲檢舉後表示，經過執法人員的現場核查，發現網友投訴的「福壽螺當田螺」販賣確有其事，執法人員在檢查時，該店後廚也正在加工福壽螺，「福壽螺是可以銷售的，只要確保煮熟可以食用。」

工作人員也解釋，中國目前的法律並未明確禁止，餐飲業銷售福壽螺，「在現場執法時，餐廳方提供了，出售的福壽螺檢驗報告，顯示食材沒有問題，不過在菜單上註明不清一事仍在調查，目前該餐廳已停售此菜品。」

一名醫師指出，「福壽螺本身是可以吃的，但由於其中含有的寄生蟲和細菌很多，不易清洗，即使經過烹飪，也不能保證，可以完全殺死寄生蟲以及蟲卵，吃後容易造成寄生蟲或細菌感染，因此不建議吃，嚴重者可導致癡呆，甚至死亡。」