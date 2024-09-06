金髮女「自帶蟑螂」騙吃霸王餐！　噁爛手法全被監視器拍下

▲金髮女試圖用叉子將自己帶來的蟑螂挖到盤子上。（圖／翻攝自Ｘ）



記者王佩翊／編譯

墨西哥一家人日前到餐廳吃飯，沒想到為了吃霸王餐，竟然趁著服務生不注意，將自己帶來的蟑螂放進餐盤裡，然後轉頭就向店員投訴，要求免單。然而他們萬萬沒想到，整個過程都被店內監視器拍下，「詐騙行徑」也因此被揭發。

根據odditycentral報導，墨西哥瓜達拉哈拉市的Puerto Chale餐廳近日在X上公布了一段影片，餐廳管理人員在影片中詳述了整個荒謬事件，瞬間引發網路熱議。還有熱心網友檢舉稱，這家人早已惡名昭彰，並用相同手法成功詐騙瓜達拉哈拉市多家餐廳。

影片中的餐廳人員指出，詐騙家族一家四口日前到Puerto Chale餐廳用餐，並點了滿桌好料，金額十分可觀。然而，他們卻在用餐過程中，突然叫來服務生，並聲稱在菜裡發現1隻蟑螂，隨後威脅餐廳免單，否則他們將在現場大吵大鬧。

???????? México, Guadalajara: Una familia se dedicaba a colocar cucarachas en los alimentos de los restaurantes y luego montaban escándalos para evitar pagar la cuenta. Un restaurante notó que el tipo de cucaracha no era común en la zona y decidió revisar las cámaras de seguridad. Han… pic.twitter.com/wmKsPmAyi6 — Actualidad Viral (@ActualidaViral) August 28, 2024

餐廳指出，雖然店內一直以來都有非常嚴格的衛生標準，但是為了避免引發不必要的麻煩，管理層最終妥協，同意不向他們收費。然而弔詭的是，該群顧客認為食物有蟑螂不衛生要求退費，但事後仍將整桌菜都打包帶走。餐廳的員工認為一家人的行徑十分詭異，懷疑事有蹊蹺，因此查看了店內的監視器畫面。

沒想到竟發現這家人在叫來服務生之前，故意將蟑螂放進盤子裡。影片中，一名金髮女子從包包拿出一個小容器，隨後嘗試把裡面的蟑螂倒在盤子上。由於蟑螂一開始卡在容器裡，她甚至還用叉子把牠挖出來。

影片迅速在網路上引發熱議，許多X網友也指出，這一家人已經多次在瓜達拉哈拉市的不同餐廳使用相同手法行騙。