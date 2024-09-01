北韓「闇黑KTV」！200正妹女大生下海賣淫　私人包廂成性愛溫床

▲北韓知名學府的女大學生被逼在KTV下海賣淫。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓政府近日以「會成為資本主義的溫床」為由，掃蕩所有在店內裝設卡拉OK裝置的餐飲業者。由美國政府支持的《自由亞洲電台》（RFA）則報導，就算是機器內只灌北韓的歌曲也不行，部分店家甚至被勒令停業。事實上，北韓的卡拉OK文化暗藏玄機，先前就有200多名女大生在KTV集體下海賣淫，遭警方查緝。

報導指出，在娛樂選擇受限的北韓，餐廳業者裝設的卡拉OK一直是民眾少數的休閒娛樂之一，因此也常被用於朋友聚會、公司聚餐或是接待客人的場合。然而，這次的新命令卻讓大多數店家措手不及。

《自由亞洲電台》報導，在此之前有許多餐廳都紛紛搶裝卡拉OK設備，如今恐怕至少有超過一半的店家將被迫關門大吉。

這項新命令最嚴格的地方在於，即使業者將店內的卡拉OK設備拆除，也無法繼續營業，所有曾經設置過卡拉OK的餐廳都被無條件勒令停業。如果是更嚴重的情況，這些被強制關閉的餐廳負責人將無法重新取得營業許可證，永遠不能再重新開業。

根據當地消息人士透露，這次打擊行動的導火線是先前北韓與中國邊境發生洪災時，有大批負責災後修復作業的年輕人利用行賄逃避前往災區工作，然後在設有卡拉OK的餐廳內尋歡作樂，該行為引起當局不滿。不過北韓官方並未明言是否就是這個原因。

隨著北韓經濟日益困頓，毒品買賣與性交易等非法活動變得更加猖獗，而餐廳和三溫暖的私人包廂更成為這些違法行為的交易場所。

北韓的「青春食堂」以有眾多正妹員工聞名，在疫情前生意興隆，但其實背後也隱藏著類似的不法行為。「青春食堂」和其他店家一樣設有卡拉OK包廂，包廂內的餐點價格更加高昂，但是客人可以享受陪酒小姐的貼身服務，滿足私慾。

北韓2020年7月就曾經破獲一起性交易案，有200多名的名門女大學生被迫下海，在一間KTV賣淫，而案件主謀最終也被處決。