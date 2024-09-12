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解決護理人員進修困擾　美和科大聯手高榮...開辦在職專班

▲美和科技大學與高雄榮總護理師在職專班開課了 。（圖／美和科技大學提供）

▲美和科技大學與高雄榮總護理師在職專班開課了。（圖／美和科技大學提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣美和科技大學護理系對偏鄉護理教育投入不遺餘力，繼衛福部台東醫院和雲林若瑟醫院護理二技校外在職專班，113學年響應教育部護理師留任及友善在職進修政策，與高雄榮民總醫院合作開辦護理師在職專班。

▲美和科技大學與高雄榮總護理師在職專班開課了 。（圖／美和科技大學提供）

該專班9月11日開課典禮時，高雄榮民總醫院護理部主任周學智呼籲護理人員把握進修機會，適時運用臨床現場問題發想，實證及科學驗證，解決病人問題和提升護理品質，更相信護理人員進修對臨床實務有其正面影響力，且肯定大學和醫院攜手護理師進修，共同落實醫護專業人才培育的社會責任。

美和科大護理系主任蔡玲君表示，該專班課程是根據職場護理師需要而量身訂製，由學校與臨床實務的教師共同授課，也呼應教育部為鼓勵護理師在職進修，提升護理服務品質的政策，課程皆在醫院授課，大幅降低護理師進修期間往返學校和職場的舟車勞頓之苦，兼顧工作與進修需求。

美和科技大學護理系屹立屏東近一甲子，畢業校友遍及海內外醫療及教育界。日前通過113學年度社團法人台灣評鑑協會大專校院教學品保服務評鑑，為貼近社會需求與脈動，該校完整的護理學制且親民的就學管道，114學年也將招收學士後護理系，歡迎有志投身護理專業的各科系大學畢業生的加入。

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