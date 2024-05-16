暨大首批護理系學生護師節前夕加冠　將投入臨床實習解南投護士荒

▲暨大護理系為南投縣培養的首批護理新尖兵，加冠後投入臨床實習。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為因應護士荒及南投縣醫療資源嚴重欠缺，國立暨南國際大學去年在埔里基督教醫院全力協助下，成立全縣第一個和唯一的護理學系；暨大日前舉辦首屆的護理系「加冠典禮」，共有47名學生受冠，將成為該校第一批投入醫療場域實習的護理尖兵。

暨大護理系加冠典禮於今年護師節前夕的10日登場，每位受冠的學生齊聲宣誓南丁格爾誓言，並由該系師長們，連同埔基醫院董事長趙文崇、院長蘇世強及護理師，親自為他們戴上象徵責任、承諾與使命的護士帽（男生佩戴聽診器），並透過「傳光儀式」，象徵學生將傳承師長們傳授的護理知識與經驗、愛與關懷的態度，進入臨床實習後也能將愛心傳給眾人，許多觀禮的家長看到孩子的成長，也感動得眼眶泛淚。

暨大指出，護理系除招收一般生，還設立原住民專班，透過與埔基醫院密切合作，希望培養在地與原鄉的優秀護理人才；埔基的護理師們都很期待能有這一批新血加入，每個科別的護理長都錄製一段影片、鼓勵他們成為尊重生命價值的優秀護理師，以熱情感動現場的每位學生。

趙文崇分享自己從事醫療工作近50年的經驗，並以「選擇成為一座橋」勉勵學生，要成為病人的安慰；蘇世強回顧，自己40年前從醫時的第一分處方簽，就是在護理師協助下才順利開出，希望同學不要小看自己的工作，加冠後進入到實習階段能在專業學習上互相砥礪，雖然工作繁重，但常記「為愛多走一哩路」：為病人多想、多做一點、多一點溫暖的笑容；校長武東星承諾會持續給護理系最好的設備與場地，也相信國家會持續改善醫護的就業條件，希望第一屆的同學把握學習時間，做學弟妹的榜樣、將來成為暨大的驕傲。