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仁愛鄉賽德克族四村共管會成立年餘　與林保署合推山村綠色經濟

▲仁愛鄉賽德克族人前往新竹縣關西鎮，實地了解臺灣野蜂的飼養及銷售管道。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲仁愛鄉賽德克族人前往新竹縣關西鎮，實地了解臺灣野蜂的飼養及銷售管道。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署自去年7月成立仁愛鄉賽德克族春陽、精英、都達、德鹿谷等四村共管會，協助山村活絡「綠色經濟」，11日於精英村召開第3次資源共管會議，從森林產物採取、林下經濟發展、社區林業推動到山村輔導計畫，進行深入交流討論。

南投分署指出，仁愛鄉賽德克族四村共管會成立一年多來，已協助春陽、精英2村利用專案方式，採取漂流木製作入口意象、各戶門牌、及機關、學校、教會及鄰長等銜牌，也帶領部落族人至高雄六龜參訪臺灣山茶栽植環境及當地產銷作業，並前往新竹縣關西鎮實地瞭解臺灣野蜂的飼養及銷售管道，後續並安排開辦段木香菇栽植實作課程，提供栓皮櫟段木等供部落族人使用。

▲仁愛鄉賽德克族人至高雄六龜參訪臺灣山茶栽植環境及當地產銷作業。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲仁愛鄉賽德克族人至高雄六龜參訪臺灣山茶栽植環境及當地產銷作業。（圖／林業保育署南投分署提供）

在社區林業計畫部分，分署除補助社區辦理賽德克族傳統文化尋根及保存，也協助地區文化步道整治修繕，展現當地賽德克族人攜手合作管理自然資源，共同維護山林生態、永續經營的態度；另為使族人更加熟悉自身權益，會中邀請仁愛鄉公所就「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」，介紹並詳細說明部落會議組織、職權及召開程序。

▲仁愛鄉賽德克族四村共管會開會，說明能高賽德克山村綠色經濟永續發展培力輔導計畫。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲仁愛鄉賽德克族四村共管會開會，說明能高賽德克山村綠色經濟永續發展培力輔導計畫。（圖／記者高堂堯翻攝）

賽德克族共管會主委卓上龍強調，推動山村綠色經濟發展計劃只是第一步，未來還將尋找更多創新作法，以提升族人生活質量，並保護美麗土地，也希望與南投分署共同努力維護文化傳承，並實現永續發展的目標，為後代子孫留下豐富而美好的家園；南投分署長李政賢表示，賽德克族人最關心適合部落的林下經濟產物，盼透過共管會的平台，一起學習、分享權利與承擔責任，致力於原民山林傳統智慧文化傳承、促進森林經營與生態保育的永續發展。

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山村綠色經濟仁愛鄉賽德克族共管會

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