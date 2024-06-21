丹大部落木工培訓生產基地揭牌　在地族人疏伐資材創綠色經濟

▲丹大部落木工培訓生產基地揭牌啟用。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署為促進林業資材循環利用，創造丹大地區四部落綠色經濟商機，在水里鄉民和國中內設置南投縣第1個原民部落之木工培訓場域，希望藉由完整的木工培訓課程，讓部落族人學得一技之長，未來可將南投分署疏伐後林業資材充分加工利用，創作具地方部落特色之林產品、營造山村「綠色經濟」。

「丹大部落木工培訓生產基地」於20日正式揭牌啟用，南投分署表示，與水里鄉公所及民和國中於112年即簽署三方合作意向書：由鄉公所提供舊民和活動中心建物、民和國中提供校園內土地，分署則進行舊房舍整修活化、建置木工機具設備及提供課程所需林業資材，並委託嘉義大學木質材料與設計學系教學團隊設計一系列木工技術培力課程。

分署指出，訓練課程將於6月22日起正式展開，第一梯次學員12人均為在地部落族人，課程包含國產材基本性質介紹、木工機具安全操作、榫接製作及木質商品創作等，內容豐富，培訓時間長達240小時。

南投分署長李政賢說明，該培訓基地不僅提供部落族人學習木工的場域，未來更可將分署於人工林適度疏伐整理下來的中、小徑原木及枝梢材、根張材等林業資材，與部落合作開發生產具在地森林特色之產品，藉此增加在地部落的社區工作機會、達到木材全株利用的目標；他強調丹大地區四部落居民與森林緊密相依，分署會持續與部落族人永續利用森林資源，共創綠色經濟、循環不息。