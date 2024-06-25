京都一房難求...京町屋活化為民宿　日學者暨大論壇分享永續作為

▲暨大辦理國際論壇推廣永續旅遊到鄉村，台泰日三國熱議綠色經濟與創生。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為將國際思維ESG（環境、社會和公司治理）概念，具體在地實踐於台灣的鄉村旅遊與地方創生上，國立暨南國際大學日前偕同台灣鄉村旅遊協會，邀請日、泰學界人士舉辦「鄉村旅遊與地方創生ESG永續新航向」國際論壇，吸引超過150位關注休閒農場、觀光產業與永續發展的民眾與會。

暨大表示，該論壇聚集國內外卓越的專家學者，分享泰國綠色旅遊經濟、日本地方創生策略等國際經驗，以及台灣的頭城休閒農場永續經營和暨大USR社會責任實踐的案例，對於疫後經濟發展與永續理念進行交流分享。



​日本龍谷大學教授金紅實以日本京都的京町屋為例，說明地方創生與永續理念如何振興地方產業；他指出，作為歷史名城與觀光勝地的京都，每年湧入大批遊客，讓住房始終供不應求，又受限於建築法規日趨嚴格，以及諸多歷史建築文物的保護政策，導致一房難求；政府因此從政策法令上推動地方創生與永續理念，將大批閒置的京町屋改造為民宿經營，同時避免傾倒毀壞、達到保育活用，也滿足大批旅客的住宿需求，達到政府、業主、旅客三贏和永續發展，很值得台灣諸多擁有歷史建築或遺跡的城市參酌。





​泰國清邁大學農學院副院長Kesinee Gatphayak則分享該國打造綠色旅遊經濟的政策作為：政府為迎合疫後「親近土地、友善環境的低碳旅行」之全球觀光新趨勢，積極推動永續旅遊發展，並以鄉村旅遊為核心：結合道地美食、規劃返樸歸真的村落生活體驗、歷史人文導覽、接觸友善當地風情及參與低碳環保活動等深度在地行程，亦即因應氣候變遷而充分結合智慧觀光，運用創新科技推廣在地經濟、環境保育及文化傳承，透過永續發展行動策略，讓全球旅客認識泰國的無窮魅力。



已有40年歷史的台灣頭城休閒農場副總經理卓志成表示，為迎向國際、展現出嶄新風貌，從循環農業與善的循環的永續發展理念為出發，思考如何為土地、農夫、在地社區以及夥伴能力加值為目標，在廣達120公頃場區執行林相更新、循環農業，設置有機菜園2公頃，復育獨居蜂、台灣藍鵲、山豬等台灣本土昆蟲、鳥類與哺乳動物，並以農場蔬食搭配在於漁港等農漁特產創作的綠色餐桌上，用低碳里程食物表達對土地的善意，透過ESG遊程設計生態環境探索、社區農漁生產者的探訪學習，共享社區資源、帶動地方經濟，同時也體驗台灣山海自然資源的豐富性，農場也成為首位獲得「2023全球百大綠色旅遊目的地最佳故事獎」的台灣得主。



暨大管理學院院長張眾卓表示，該校協助輔導原鄉部落種植咖啡，強化咖啡產業與觀光產業等特色產業群聚並開拓其創新成長動能，同時整合農村伴手禮的品牌行銷及休閒農業體驗，導入數位技術與人才培育厚實產業價值鏈基礎，同時開展台日、台泰間的大學地方連結與社會實踐聯盟的延續與強化，讓地方產業與永續發展得以異地場域實踐；台灣鄉村旅遊協會理事長林劭潔總結指出，這項論壇因應後疫情時代的發展，取得深化台、日、泰等大學間的合作共識，建立國際人才培育機制，並借鏡台日經驗前進東南亞市場實現的異地實踐目標，共同推動產官學研等各界對永續發展的落實。