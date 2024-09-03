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社會 社會焦點 保障人權

遭指國民法官浪費公帑！執行率5％、1件成本2390萬　司法院回應了

▲▼ 台灣陪審團協會 每件國民法官案件成本可買北市一間房，司法院浪費公帑國民法官執行率僅5%，每件花費2390萬 。（圖／台灣陪審團協會提供）

▲台灣陪審團協會指出司法院浪費公帑，國民法官執行率僅5%，每件花費2390萬 。（圖／台灣陪審團協會提供，下同）

記者吳銘峯、劉人豪／台北報導

台灣陪審團協會指出，自去年1月國民法官制度開始實施以來，執行力僅達5%，每件成本2390萬，認為浪費公帑，呼籲司法院應進行檢討，重新審視政策失敗的結果。對此，司法院表示，年度預算未達執行預期時，依法需將預算繳回國庫，並無浪費公帑；台灣陪審團協會所指成效評估報告僅有量化數據，無質性資料，且未深入分析國民法官制度相關問題及指出今後改進方向。

台灣陪審團協會表示，國民法官制的執行力僅達5%，原先預計每年有300件案件適用國民法官制度，但去年僅有108件，其中僅13件實質結案，執行力僅達5%。然而，國民法官制度相關預算高達3億1079萬元，平均每件結案的案件需花費2390萬元，等同可以在北市買一間房；即便以108件的適用案件計算，成本依舊為每件288萬元，是一般刑事案件平均成本的5至6倍，顯示出司法院資源分配上的不合理。

▲▼ 台灣陪審團協會 每件國民法官案件成本可買北市一間房，司法院浪費公帑國民法官執行率僅5%，每件花費2390萬 。（圖／台灣陪審團協會提供）

台灣陪審團協會認為，司法院公布的「112年國民參與審判案件實施情形報告」主要依賴量化數據進行分析，缺乏制度參與者如：國民法官、法官、檢察官、律師等的意見或經驗分享等質性資料。僅依照數據量化統計，毫無制度檢討的功能，且資料分析的深度不足，也缺乏與其他制度對比，無法全面評估。

台灣陪審團協會指出，報告本身謹記載施行以來之數據，並未進一步分析制度差異、案件類型檢討，報告欠缺政策檢討能力。不知司法院此報告是要提供給社會作為政策改進研究，還是只是對人民再次大內宣。如僅要對人民進行司法改革的政策交代，大可不必浪費公帑於如此掩耳盜鈴、對政策毫無實益的統計報告。

▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲司法院。（圖／記者屠惠剛攝）

司法院回應表示，地方法院國民法官法庭打造為資本門投入，除國民法官案件之外，一般刑事案件亦得使用國民法官法庭硬體及科技設備，同時亦得作為與民有約、法治教育宣導、模擬法庭及法律戲劇借用拍攝等多工多元之使用效能，尚無預算編浪費公帑之情形。

司法院說明，各地方法院112年度國民法官業務經費之法定預算合計為2億211萬元，並非台灣陪審團協會所述3億1079萬元。考量各地方法院國民法官業務經費，除使用於印製及郵寄通知書、支應國民法官等人之日旅費及相關必要費用外，尚需支應包含制度推廣費用以及法院人員研習訓練費用等項目，該協會徒以繫屬於各地方法院案件數相除計算出個案所需經費，除有錯誤引用112年度法定預算之明顯錯誤外，其計算方式亦有失精確。此外，年度預算未達執行預期時，依法需將預算繳回國庫，並無浪費公帑之情事。

司法院指出，國民參與審判制度成效評估報告，依照「民眾認知度」、「國民法官問卷調查結果」、「國民參與審判案件實施情形」、「國民參與審判制度年度成效評估」四大主題分階段發布，台灣陪審團協會所指成效評估報告僅有量化數據，無質性資料，且未深入分析國民法官制度相關問題及指出今後改進方向，報告功能定位不明等，實乃混淆、誤會上開各報告之定位及內容，實非可採。

司法院說明，國民參與審判制度在我國乃首創初行，為評估制度整體成效，檢討制度的利弊良窳，司法院國民參與審判制度成效評估委員迄今已召開6次例會，除就現今國民參與審判制度現況、問題點進行討論外，尚設定今後觀察議題，為將來的制度評估奠定基礎，以完善國民參與審判制度。

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