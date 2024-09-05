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法官石育恩涉幫詐團洗錢遭起訴　司法院：已送評鑑絕不護短

▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲對於法官石育恩涉及詐團案遭起訴，司法院聲明決不護短。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

橋頭地院法官石育恩，捲入同學、律師鄭鴻威詐騙集團案件，5日遭台北地檢署依照「洗錢罪」嫌提起公訴。對此司法院發布聲明強調，已經將石育恩停職並送法官評鑑，未來將依法究責，決不護短。

本案緣起鄭鴻威自2023年起，就以每月300萬元代價擔任某詐騙集團軍師。在集團內車手被逮捕時，鄭鴻威就自行，或安排其他律師陪同偵訊，趁機取得車手供詞、檢警偵辦進度，以利詐團上游控管遭追查風險。

鄭鴻威為了派案方便，成立了不同的LINE群組，暗語包括「明天要幫我通靈嗎？」此外，他也透過在政治大學時的同學石育恩，協助分送律師報酬費。2023年5月間，石育恩親自從高雄帶了10萬元到台北，交給協助洩密的黃姓律師，疑似因為避免轉帳留下紀錄而將現金帶在身上。

另外檢方也查出，石育恩明知鄭鴻威等人在協助詐團做軍師，報酬來源可能是不法贓款，卻仍邀鄭鴻威一起投資高雄「太普美術海」建案，由石育恩出名申辦公務員優惠貸款後，在讓鄭鴻威付出頭期款。石育恩在2023年底先收到80萬元，2024年1月29日再透過楊姓律師收到250萬元，兩筆鉅款都藏在橋頭地院辦公室內。在檢方發動搜索時，當場在辦公室內查獲鉅款。案經北檢偵查終結後，5日依照「洗錢罪」嫌，對石育恩提起公訴。

司法院隨即發布聲明強調，依法究責、決不護短。以下為司法聲明全文：

針對橋頭地方法院法官石育恩因涉犯一般洗錢罪，遭檢方起訴一事，本院聲明如下：就石法官所涉刑責部分，本院尊重後續法院審判的結果；至於行政責任部分，本院已於今年5月間將石法官停職，橋頭地院亦已將石法官送交法官評鑑委員會進行個案評鑑，本院將依法對其究責，絕不護短。

▼橋頭地院法官石育恩在案發後已遭停職。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼橋頭地院法官石育恩。（圖／記者劉昌松攝）

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