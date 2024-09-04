曝綠委也不滿大法官提名！　柯志恩轟名單沒溫度：對賴清德有傷害

▲民進黨總統賴清德、前競總主委姚立明。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統府日前公布大法官提名名單，曾任賴清德競選總部主委的姚立明，更被提名為副院長。對此，國民黨立委柯志恩3日表示，自己很多綠委朋友，對名單有非常多意見，認為完全沒辦法顯示執政黨該有的高度，更是對司法系統更好的人，像賞了巴掌。她認為，姚立明要過立法院這關，絕對是不能過，名單連溫度都沒有，這部分對賴清德應該是有傷害的。

總統府8月30日公告新任大法官被提名人名單，其中司法院長被提名人為台大法學院特聘教授張文貞、副院長被提名人為國會觀察文教基金會董事長姚立明，5位大法官被提名人則分別為政大法律系教授何賴傑、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大國發所教授劉靜怡、成大法律系教授陳運財。



柯志恩於節目《少康戰情室》表示，這份大法官名單綠營接受度高？但其實沒有，自己有很多民進黨立委朋友，他們對於大法官名單私下有非常多意見，認為這完全沒辦法顯示執政黨該有的高度，是對於司法系統更好的人，像賞了他們巴掌。

柯志恩表示，現在提出的大法官名單過不過關，是立法院該決定的，但提名者該展現對社會高風亮節的態度、高度，但現在卻連溫度都沒有，這部分對賴清德應該是有傷害的。

柯志恩質疑，名單內的姚立明要過立法院這關，絕對是不能過的，所以不太知道為什麼姚要答應做這樣的事情，是不是要幫賴清德這個忙，之後再私下獲得其他政治爭議性不高的其他位置。

特別的是，柯志恩提到，新會期即將開始，所以藍白有很多空間合作，並不是柯文哲被追殺才該怎麼樣，而是本身藍白對於目前執政黨，用非常多不合理方法執行事情感到不滿，因此不論在預算等方面，藍白都要聯手，好好監督執政黨。

▼國民黨立委柯志恩。（圖／記者鄭佩玟攝）

