　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝綠委也不滿大法官提名！　柯志恩轟名單沒溫度：對賴清德有傷害

▲民進黨總統參選人賴清德、姚立明出席競選總部組織架構公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統賴清德、前競總主委姚立明。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統府日前公布大法官提名名單，曾任賴清德競選總部主委的姚立明，更被提名為副院長。對此，國民黨立委柯志恩3日表示，自己很多綠委朋友，對名單有非常多意見，認為完全沒辦法顯示執政黨該有的高度，更是對司法系統更好的人，像賞了巴掌。她認為，姚立明要過立法院這關，絕對是不能過，名單連溫度都沒有，這部分對賴清德應該是有傷害的。

總統府8月30日公告新任大法官被提名人名單，其中司法院長被提名人為台大法學院特聘教授張文貞、副院長被提名人為國會觀察文教基金會董事長姚立明，5位大法官被提名人則分別為政大法律系教授何賴傑、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大國發所教授劉靜怡、成大法律系教授陳運財。

柯志恩於節目《少康戰情室》表示，這份大法官名單綠營接受度高？但其實沒有，自己有很多民進黨立委朋友，他們對於大法官名單私下有非常多意見，認為這完全沒辦法顯示執政黨該有的高度，是對於司法系統更好的人，像賞了他們巴掌。

柯志恩表示，現在提出的大法官名單過不過關，是立法院該決定的，但提名者該展現對社會高風亮節的態度、高度，但現在卻連溫度都沒有，這部分對賴清德應該是有傷害的。

柯志恩質疑，名單內的姚立明要過立法院這關，絕對是不能過的，所以不太知道為什麼姚要答應做這樣的事情，是不是要幫賴清德這個忙，之後再私下獲得其他政治爭議性不高的其他位置。

特別的是，柯志恩提到，新會期即將開始，所以藍白有很多空間合作，並不是柯文哲被追殺才該怎麼樣，而是本身藍白對於目前執政黨，用非常多不合理方法執行事情感到不滿，因此不論在預算等方面，藍白都要聯手，好好監督執政黨。

▼國民黨立委柯志恩。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／記者鄭佩玟攝）

ET快訊
柯文哲現身！摸肚笑回：有千萬金流就好命了
破紀錄！輝達市值蒸發9.6兆　相當於「超微+英特爾」
回應「關鍵便簽」！吳怡萱狂嗆：又是北檢給的？
快訊／35歲男翹班　宿舍6樓墜落身亡
山東校門口11死13傷　陸網傻眼：「熱搜」全被禁
快訊／惡搞好市多冷藏櫃！　高雄猴代價曝光
快訊／北投女墜樓「頭顱破裂」死亡　民眾被噴滿臉血
柯文哲「便簽、公文」全曝光　李正皓：還能說不知道？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台1高架恢復通車！肇事者賠償金額曝光　侯友宜：2300萬以上

賴清德「領土論」掀國際熱議　他建議：廣邀媒體展示璦琿條約原件

預言柯文哲下場「戴腳鐐上銬」！　周玉蔻：我要看阿北臉色蒼白

曝綠委也不滿大法官提名！　柯志恩轟名單沒溫度：對賴清德有傷害

賴清德問中國怎不收回俄國侵占領土　綠委喊讚再談習近平併台目的

林右昌拜會華府談兩岸政策　「美方態度明確、認定賴清德路線」

台南市長民調落後　王定宇：現在準備選舉是違反人民的寄託

柯文哲「便簽、公文」全曝光！　名嘴：還能再說不知道？

俄羅斯嗆賴清德「領土論」吠叫　他酸圍事小弟：堂堂帝國淪中國打手

前幕僚：柯文哲字很醜，但京華城可能圖利不可能不知道

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕

用監視器呼叫乳牛貓沒反應　阿嬤秒抱牠到鏡頭前say hi

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚

王陽明放閃蔡詩芸「只對老婆比❤️」　變身《角頭》麥可哥...喊她：BOSS！

大谷翔平單場3盜超狂！　持續往「50轟50盜」邁進

楊祐寧求歡Ella頻失敗　她前戲才剛低頭..下秒爆吐XD

台1高架恢復通車！肇事者賠償金額曝光　侯友宜：2300萬以上

賴清德「領土論」掀國際熱議　他建議：廣邀媒體展示璦琿條約原件

預言柯文哲下場「戴腳鐐上銬」！　周玉蔻：我要看阿北臉色蒼白

曝綠委也不滿大法官提名！　柯志恩轟名單沒溫度：對賴清德有傷害

賴清德問中國怎不收回俄國侵占領土　綠委喊讚再談習近平併台目的

林右昌拜會華府談兩岸政策　「美方態度明確、認定賴清德路線」

台南市長民調落後　王定宇：現在準備選舉是違反人民的寄託

柯文哲「便簽、公文」全曝光！　名嘴：還能再說不知道？

俄羅斯嗆賴清德「領土論」吠叫　他酸圍事小弟：堂堂帝國淪中國打手

前幕僚：柯文哲字很醜，但京華城可能圖利不可能不知道

還在回味金牌戰「高光」　柯瑞自己都覺得神：最後3分鐘如故事書

巴多薩美網8強止步　踏上球場就感覺很奇怪：我完全是一場災難

瀕死4階段！臨終護理師親揭　離世前「喉嚨發生咯咯聲」

烤飯糰配鱸魚湯120元有找　漁業署與統一超商推秋季水產鮮食

村雨級護衛艦試射「進化型海麻雀飛彈」　4國海軍關島海域訓練

深陷京華城風暴…柯文哲現身花蓮！摸肚笑稱：有千萬金流就好命了

花蓮補助可分解農地膜及堆肥設施　9月底前受理

台灣KIA 1-8月掛牌再創新高　EV6／EV9奪非豪華進口電動車冠軍

國1台南仁德段小客車故障「時速40慢慢嚕」　結局超展開

時隔6年還清白！高俊熙回歸首演「台詞黏道具上照念」　4行徑引眾怒

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

政治熱門新聞

被爆京華城關鍵便簽　柯文哲嘆氣

新潮流大老ATM轉帳2900萬！謝龍介：不用查？

新潮流大老「ATM匯2900萬」卻沒查！媒體人幫高調

控京華城布局包圍柯市府！高嘉瑜爆9官員全是關係人

賴清德問中國為何不拿回俄羅斯佔領土地　掀國際熱議「打到痛點」

柯文哲「便簽、公文」全曝光！　名嘴：還能再說不知道？

俄羅斯官方竟用「狗吠」形容賴清德！　喊台灣無權代表北京發聲

通勤族哀嚎！北捷板南線尖峰時段異常

四叉貓遭出征！吳欣岱：了解真相前不該歸咎憾事

笑民眾黨「用人命抹黑」　四叉貓預告消失7天

北檢押柯失敗！趙少康：或許是手上的資料太多

柯文哲「生死門」　北檢抗告補強1重點

打臉柯文哲不知容積率840%　簡舒培貼出公文：連蓋6個章不識字？

前幕僚：柯文哲字很醜，但京華城可能圖利不可能不知道

更多熱門

相關新聞

賴清德問中國怎不收回俄國侵占領土　綠委喊讚再談習近平併台目的

賴清德問中國怎不收回俄國侵占領土　綠委喊讚再談習近平併台目的

總統賴清德接受《雅琴看世界》專訪時，面對中國以「領土完整」為藉口想併吞台灣，反問中國「為什麼不拿回俄羅斯佔有璦琿條約所簽的那些土地？」對此，民進黨立委許智傑表示，他很認同賴清德的說法，並指中國國家主席習近平，欺負台灣就是為凝聚國內勢力，加上覬覦台灣的戰略地位，這才是併吞台灣真正的目的。

林右昌拜會華府談兩岸政策　「美方態度明確、認定賴清德路線」

林右昌拜會華府談兩岸政策　「美方態度明確、認定賴清德路線」

台南市長民調落後　王定宇：現在準備選舉是違反人民的寄託

台南市長民調落後　王定宇：現在準備選舉是違反人民的寄託

新潮流大老ATM轉帳2900萬！謝龍介：不用查？

新潮流大老ATM轉帳2900萬！謝龍介：不用查？

遭指國民法官浪費公帑！1件成本2390萬　司法院回應了

遭指國民法官浪費公帑！1件成本2390萬　司法院回應了

關鍵字：

大法官姚立明賴情德司法院柯志恩民進黨

讀者迴響

熱門新聞

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」！逼墮胎對話曝

小六女校園墜樓亡　父母慟：怎麼這樣就沒了？

全家正式引進「不沾手神物」　網嗨喊：這要得諾貝爾獎

柯文哲違法鐵證！　親筆交辦京華城案「關鍵便簽」曝光

被爆京華城關鍵便簽　柯文哲嘆氣

快訊／北捷「板南線卡住」塞爆　上班族哀號

孫其君醜聞纏身淡出「轉戰英文家教」

《星鳴特攻》上市2週墜毀

女客搭車「雙腿大張露春光」　嗆運將：有得吃還不吃罪大惡極

小草墜樓亡！四叉貓突喊：唉…我也是受害者阿

新潮流大老ATM轉帳2900萬！謝龍介：不用查？

大轉運！4生肖「天福星」加持　一路旺到年底

33歲永和男墜樓亡…母認屍悲曝：兒子確實是小草！

安以軒現身了！「全家搬回台」偽單親現況曝光

更多

最夯影音

更多

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面