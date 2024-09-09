業務經驗交流　台南高分院與所轄一、二審首長座談會

▲台南高分院9月6日舉辦轄區一、二審首長業務經驗交流活動，由院長黃瑞華主持，台南高分院暨轄區地院首長、庭長、官長計23人參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南高分院9月6日舉辦轄區一、二審首長業務經驗交流活動，由院長黃瑞華主持，台南高分院暨轄區地院首長、庭長、官長計23人參加，各法院透過問題分享、審判及治理經驗交換、法律問題可能解決方案等意見交流，互相學習與經驗傳承，期能協助法官舒緩撰寫裁判壓力，提供轄區人民相對優良的司法服務品質。

台南高分院指出，由於案件像潮水般不斷湧入，且年年增多，法官們率皆沉沒在案件龐大壓力之中，身心健康與平衡，均承受無比考驗。如何解決案件不斷增生、法院各類人力、物力資源不足等現象，與會者咸認正本清源之道在調整相關政策，然此皆涉及立法、修法，非吾等所能著力。

因此，這次會議首先就「現行法制下，各法院可採取之減輕法官工作負擔措施為何」交換意見。其中，就如何鼓勵法官簡化裁判書類製作、增進調解效能、善用爭點整理減少法官須論述理由的爭點、有效提升法助職能，以實質具體幫助法官審理工作，善用資訊工具，累積、分享各法官辦案所得知識經驗，提升法官製作裁判書效能等項，大家充分交換意見。

為有效打擊詐欺集團案件，刑事訴訟法增訂「特殊強制處分」專章，已於2024年8月2日施行。因法界對司法警察（官）違法科技偵查處分，是否缺乏救濟途徑？是否立法賦與本章辯護人獨立抗告權？這兩個問題特別有疑義；而面對問題與衝突第一線的一審法院，若能預先思考解決路徑，提供同仁參考，相信能減輕法官些許壓力。

此外，就不服司法警察（官）所為科技偵查處分，有無救濟管道一事，與會一審法院及二審多數見解皆認為：「有權利即有救濟」雖為訴訟權保障的憲法重要原則，但司法資源有限，且偵查具時效性，是否就每一調查行為皆設定獨立救濟管道，仍應視人民基本權被干預的種類、案件涉及的事物領域、侵害基本權利的強度與範圍、所欲追求的公共利益、有無替代程式及各項可能程式的成本等因素，綜合考量認定（憲法法庭111年憲判字第16號判決參照）。

而以刑事訴訟法第153條之1第1項、第2項，司法警察（官）干預調查人民移動位置的時間具短暫性，因此所呈現的個人地理資訊、行為模式等訊息量有限，對隱私權干預程度尚低，性質上屬得由司法警察（官）依職權蒐集者，且現行法已有事後報告檢察官，以為節制，亦有通知義務等相關規定，審判中復有法官審查排除證據之機制，從立法經過觀察，立法者未就此設定獨立聲明不服之規定，係立法者有意藉由層級化規範架構為之，尚非立法疏漏。故原則上不能對此聲明不服。惟若承審法官認為無論司法資源是否不足、案件是否成長，皆應貫徹「有權利即有救濟」之原則，進而類推適用刑事訴訟法第153條之10或第416條第1項或第484條，或依憲法法庭111年憲判字第7號判決意旨予以救濟，皆予尊重。

最後，與會者一致認為：刑事訴訟法第153條之10規定之辯護人抗告權，文字上並無「獨立」二字，非辯護人之固有權，係為有效協助、保障被告訴訟權而設，須為被告利益、以被告名義為之，本質上自不得與被告明示意思相反，毋待法律明文規定。且此立法體例，早有同法第93條之5第1項、第103條之1第1項可參，另有憲法法庭2022年憲判字第3號判決意旨可佐證。