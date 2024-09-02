國民黨轟賴清德大法官名單史上最糟　總統府：提名秉持4核心精神

▲司法院正副院長及大法官被提名人介紹記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對立法院國民黨黨團2日舉行記者會質疑大法官提名人資格，總統府發言人郭雅慧表示，本次大法官提名審薦小組秉持四項核心精神審薦被提名人，分別是「專業性」、「進步性」及「國際化」，並「兼顧理論與實務」。此次七位被提名人，皆富有深厚的法學素養及進步的民主人權理念，在學術界、司法界有相當資深卓越的資歷與表現，足以擔任大法官之職務。

總統府上週公布7名司法院大法官提名名單，由台大法學院特聘教授張文貞擔任司法院長、國會觀察文教基金會董事長姚立明擔任司法院副院長，引起各界諸多討論。立法院國民黨團2日舉行記者會質疑提名人資格，國民黨立委翁曉玲就表示，賴清德提出的是史上最糟的大法官名單，不是要維持憲法法治，而是要維持政權，聘了一群司法打手。

此外，國民黨立委王鴻薇也批評，這份名單是「唯綠」、「政治酬庸」，簡直爛到爆。她特別點名姚立明，她認為不只國民黨無法支持這個人選，相信普羅大眾也無法接受。

對此，總統府表示，本次大法官提名審薦小組秉持四項核心精神審薦被提名人，分別是「專業性」、「進步性」及「國際化」，並「兼顧理論與實務」。此次七位被提名人，皆富有深厚的法學素養及進步的民主人權理念，在學術界、司法界有相當資深卓越的資歷與表現，足以擔任大法官之職務。

總統府發言人郭雅慧表示，總統府已將大法官提名人的咨文送至立法院，期盼朝野黨團能理性審查。未來若立法院通過人事案，相信這七位大法官被提名人都將依循《司法院組織法》的精神，秉持超然黨派的立場獨立行使職權，不受任何干涉。