曝台電放話預算未過「下月電價恐漲12%」　羅智強轟：吸人民血補貼

▲台電董事長曾文生。（圖／記者陶本和攝）

記者郭運興／台北報導

電價審議會將在9月下旬舉行，並拍板十月電價；台電董事長曾文生表示，政府共2筆千億預算補貼，若能通過，今年台電可望損益兩平。對此，國民黨立委羅智強今（10日）表示，台電放話，若預算未過，10月電價恐再大漲12%，但近3年電價已漲3次，加上2000億尚未通過的預算，政府已為台電補血5000億，民進黨捨去乾淨價廉核電不用，這些「電價成本」，全民負擔。他強調，未來電價調整必須聽取國會意見，新會期一定嚴審台電、經濟部預算！

羅智強表示，電價在4月平均調漲11%，6月又迎來夏季電價，電價漲不停，仍難填平台電虧損。而行政院提出追加預算1000億撥補台電，經濟部也編列1000億公務預算補貼台電。

羅智強指出，兩筆預算都待立法院開議後審查；台電放話，若立院未通過預算，10月電價恐再大漲12%、台電董事長曾文生還說「燃料價格、進口成本、電力建設營建成本都上漲，均會進一步影響電價成本」。

羅智強再指，近3年電價已漲了3次，漲幅逾3成。加上2000億尚未通過的預算，政府已透過增資、補貼方式，為台電補血5000億。但民進黨捨去乾淨價廉的核電不用，用昂貴的天然氣及綠能，耗費鉅資於風光兩電建設，而且廢除核四損失更超過3000億。

羅智強批評，這些「電價成本」，全民一起負擔。吸人民的血，補台電的血，綠能利益都進「綠友友口袋」。經濟部長郭智輝上任時，還曾豪氣表示不應由公務預算補貼台電虧損；現在卻改口說，若立院同意補貼，漲電價機率就不高。

最後，羅智強強調，民進黨執政的爛攤，甩給在野黨，用漲電價情勒預算通過。未來電價調整必須聽取國會意見，新會期也一定嚴審台電、經濟部預算，非必要事項不排除全數凍結！

▼ 國民黨立委羅智強。（圖／記者黃克翔攝）