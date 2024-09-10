　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝台電放話預算未過「下月電價恐漲12%」　羅智強轟：吸人民血補貼

▲▼台電董事長曾文生。（圖／記者陶本和攝）

▲台電董事長曾文生。（圖／記者陶本和攝）

記者郭運興／台北報導

電價審議會將在9月下旬舉行，並拍板十月電價；台電董事長曾文生表示，政府共2筆千億預算補貼，若能通過，今年台電可望損益兩平。對此，國民黨立委羅智強今（10日）表示，台電放話，若預算未過，10月電價恐再大漲12%，但近3年電價已漲3次，加上2000億尚未通過的預算，政府已為台電補血5000億，民進黨捨去乾淨價廉核電不用，這些「電價成本」，全民負擔。他強調，未來電價調整必須聽取國會意見，新會期一定嚴審台電、經濟部預算！

羅智強表示，電價在4月平均調漲11%，6月又迎來夏季電價，電價漲不停，仍難填平台電虧損。而行政院提出追加預算1000億撥補台電，經濟部也編列1000億公務預算補貼台電。

羅智強指出，兩筆預算都待立法院開議後審查；台電放話，若立院未通過預算，10月電價恐再大漲12%、台電董事長曾文生還說「燃料價格、進口成本、電力建設營建成本都上漲，均會進一步影響電價成本」。

羅智強再指，近3年電價已漲了3次，漲幅逾3成。加上2000億尚未通過的預算，政府已透過增資、補貼方式，為台電補血5000億。但民進黨捨去乾淨價廉的核電不用，用昂貴的天然氣及綠能，耗費鉅資於風光兩電建設，而且廢除核四損失更超過3000億。

羅智強批評，這些「電價成本」，全民一起負擔。吸人民的血，補台電的血，綠能利益都進「綠友友口袋」。經濟部長郭智輝上任時，還曾豪氣表示不應由公務預算補貼台電虧損；現在卻改口說，若立院同意補貼，漲電價機率就不高。

最後，羅智強強調，民進黨執政的爛攤，甩給在野黨，用漲電價情勒預算通過。未來電價調整必須聽取國會意見，新會期也一定嚴審台電、經濟部預算，非必要事項不排除全數凍結！

▼ 國民黨立委羅智強。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-羅智強。（圖／記者黃克翔攝）

ET快訊
快訊／柯文哲結束3.5hrs庭訊！　上囚車返北所
快訊／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」　最終聲明致歉
快訊／江蕙瞞罹癌9年！　費玉清罕見發聲
中華電信iPhone16搶先開放預購「五分鐘額滿」　2色最熱
9年前就知江蕙罹癌！　好友「見她化療過程」噴淚
江蕙罹癌化療「肺栓塞、大出血」　醫推測可能是3種癌
2寶爸上班「遭大車夾殺慘死」留2歲幼女　家屬悲慟認屍
知名婚紗店大火！3店貓慘死　6000套禮服全毀損失破2億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

與會胡佛研究所學者　朱立倫談核電、國防預算應著重不對稱作戰

休假11天赴美參加女兒婚禮　盧秀燕公私分明...行程低調保密

江蕙罹癌復出！喊話「沒忘記約定」　陳其邁：永遠張開雙臂歡迎妳

吐瓦魯國會議長稱台灣政治版圖複雜　韓國瑜是「民主重要基石」

盧秀燕罕見請假6天！由副市長代理　傳赴美參加女兒婚禮

憂Uber併熊貓壟斷市場　楊瓊瓔：公平會不應坐視外送市場怪獸產生

陳智菡轟新竹馬偕兒醫容積率　王定宇：跟京華城案有4大不同

曝台電放話預算未過「下月電價恐漲12%」　羅智強轟：吸人民血補貼

如何煉成「相信阿北」？　他分析民眾黨4步驟嘆：已成財團的形狀

監委指可廢監察院不廢監察權　「由立法院設獨立機關」

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！2歲童遺體打撈上岸　母崩潰跪地痛哭

摩羯颱風襲越南釀大橋崩垮　車輛墜河瞬間曝...13人失蹤

陳喬恩辦婚禮炸明道　紅包金額...「她不缺錢」

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」　表情瞬間變了！尷尬畫面掀議

花蓮渡溪父子雙亡 母帶小被被認屍淚崩｜20240909 ET午間新聞

與會胡佛研究所學者　朱立倫談核電、國防預算應著重不對稱作戰

休假11天赴美參加女兒婚禮　盧秀燕公私分明...行程低調保密

江蕙罹癌復出！喊話「沒忘記約定」　陳其邁：永遠張開雙臂歡迎妳

吐瓦魯國會議長稱台灣政治版圖複雜　韓國瑜是「民主重要基石」

盧秀燕罕見請假6天！由副市長代理　傳赴美參加女兒婚禮

憂Uber併熊貓壟斷市場　楊瓊瓔：公平會不應坐視外送市場怪獸產生

陳智菡轟新竹馬偕兒醫容積率　王定宇：跟京華城案有4大不同

曝台電放話預算未過「下月電價恐漲12%」　羅智強轟：吸人民血補貼

如何煉成「相信阿北」？　他分析民眾黨4步驟嘆：已成財團的形狀

監委指可廢監察院不廢監察權　「由立法院設獨立機關」

快訊／收押第6天遭提訊3.5hrs！柯文哲開庭結束了　上囚車返北所

吸引年輕顧客起手式　中華郵政「祭百萬獎金」辦競賽募AI創意　

35歲女星「當紅消失演藝圈6年」原因曝光　積極復出100天瘦22KG

與會胡佛研究所學者　朱立倫談核電、國防預算應著重不對稱作戰

AI訂單助攻　宜特8元營收4億元、月增28.93%創新高

煮好拉麵「為何要把拉麵水甩地上？」　現職解答：分秒必爭

獨／到女友家戲水變悲劇！裸男滑倒10樓墜落亡　差點砸中嬰兒

接軌國際綠色旅遊新趨勢　新悦花園酒店連拿三環保認證獎

四川一老字號餐廳用「福壽螺」充當田螺　店家辯稱：自己養的

衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！專家：恐暴增細菌、逆汙染

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

小草正妹上台挺阿北　雞排妹「收到實情」緊急發聲

席開80桌！　直擊報假帳爽吃喝

父收押　王浩宇：柯兒隔天吃高檔牛排

即／盧秀燕罕見休長假！中市府：個人因素請假6天

不是在日本！爆料「柯文哲兒子吃高檔牛排」　王浩宇更正說法了

前藍委指記者經營線路靠「陪睡」　李正皓助提告：垃圾一個都跑不掉

週刊爆前台北市長也收錢！　黃大洲妻發聲了

陳智菡控新竹兒童醫院容積率暴增！　吳崢揭證據反擊：民眾黨瘋了

柯文哲兒子吃牛排被酸　綠委籲勿過於獵巫

國際天團總愛去高雄？　官員：採全套服務！高雄演唱會經驗已成熟

柯文哲「不抗告」為1盤算　幕後操盤手曝光

陳智菡質疑新竹馬偕兒醫容積暴增

媽媽嘴、三中案「檢方確實洩密」　監委：檢警調跟媒體有共生關係

蔡正元、中天質疑女記者「陪睡」換消息　綠委擬邀數發部協調

更多熱門

相關新聞

專家考察核四遭拒　藍委爆：為何參訪核三就可以？

專家考察核四遭拒　藍委爆：為何參訪核三就可以？

立法院新會期將開議，為推動核電延役相關修法，國民黨立委翁曉玲、賴士葆、張智倫、王鴻薇等人今（9日）邀請學者等外部顧問同行，台電卻以外部顧問不符保安規定為由，僅同意立委參訪。王鴻薇對此質疑，之前立委去參訪核三廠時，也有帶外部的學者專家，「充分的顯示台電自己打臉自己，而且自己心虛而已！」

中秋節市場磅秤準確！99.9％過關　不合格最高罰7.5萬元

中秋節市場磅秤準確！99.9％過關　不合格最高罰7.5萬元

台電拒專家考察核四　翁曉玲嗆：怕什麼？　

台電拒專家考察核四　翁曉玲嗆：怕什麼？　

揭高雄國賓「容積率1142%」疑點　羅智強酸：暖男轉彎了司法還在睡

揭高雄國賓「容積率1142%」疑點　羅智強酸：暖男轉彎了司法還在睡

藍委聲援林依晨「我是成都人」：我以我的認同為榮

藍委聲援林依晨「我是成都人」：我以我的認同為榮

關鍵字：

台電電價曾文生羅智強經濟部核電綠電

讀者迴響

熱門新聞

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」

快訊／江蕙證實罹癌化療！　10月開唱喊話市長：我沒忘記約定

陸上億網紅小楊哥爆劈腿！正宮怒送小三坐牢

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

快訊／iPhone 16全系列價格出爐

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　「1500沈慶京」揭密

熬夜看蘋果發表會！果粉2原因嘆：iPhone 16根本悲劇

國3白車遭2大車「夾殺」駕駛不治！

獨家／競國台灣廠今年底關閉

小草正妹上台挺阿北　雞排妹「收到實情」緊急發聲

國3和美段小車遭大車夾成鐵餅　駕駛生死不明

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！

劉德華演唱會出意外！　傷勢曝光

工程師IG自介「酒精補給隊長」　父心碎：在家完全不喝

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑

更多

最夯影音

更多

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面