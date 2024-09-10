台電中秋送電送愛心！　台北北區營業處「關懷弱勢致贈5萬慰問金」

▲台電台北北區營業處送暖送愛心，致贈慰問金5萬元。（圖／台電提供）

記者郭運興／台北報導

台電送電、送愛心，中秋佳節將至，台電台北北區營業處為善盡企業社會責任，今(10日)業務副處長駱毅代表處長許一女與台灣電力工會36分會常務理事陳大業、同心園地園丁及志工團志工前往臺北市北投社會福利服務中心致贈關懷慰問金5萬元，並慰問弱勢家庭受照顧者，以實際行動支持及關懷弱勢族群，提前歡度中秋節。

駱毅表示，台電公司平日肩負穩定供電之任務，提供民眾生活便利的電力，此外也希望持續付出實際行動關懷弱勢族群，讓「電力就像愛心」，那裡有需要就送到那裡去。

駱毅表示，感謝臺北市北投社會福利服務中心的支持與協同合作，提供因資格不符無法領取各界補助或家庭背景、遭逢變故等因素造成生活艱困之急需協助者，台電致贈每人1萬元關懷慰問金，略盡棉薄之力，亦期盼發揮拋磚引玉而喚起社會各界共同關懷弱勢家庭之力量。

北投社福中心主任王雅萍說，除感謝台電提供穩定的電力給民眾便利生活外，又給予5戶弱勢家庭在物資上的關懷與協助，讓他們都能感受到中秋節的溫暖與關愛。也期盼能激發更多真善美愛的良性循環，讓愛持續深耕，為弱勢族群帶來更多溫暖和希望，成為社會穩定的重要力量。

另外，受贈者陳黃女士高齡90歲，罹患大腸癌末期需住院治療，因無低收入補助，經濟壓力沉重；而受贈者王女士高齡94歲，仰賴小兒麻痺症的兒子照顧，因王女士有尿布、看護墊等使用需求，造成家庭經濟沉重負擔。陳黃女士及王女士十分感謝台電善盡社會責任，給予實質關懷協助。